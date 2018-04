¿Qué finalista de OT eres? ¡Descúbrelo con este test!

Ahora que Operación Triunfo ha terminado y todos hemos dejado de llorar por ello, es hora de descubrir la verdad. Miriam, Aitana, Ana Guerra, Amaia y Alfred consiguieron llegar a la final tras un largo y duro concurso que tú seguiste desde el minuto 0. Así que atento, porque esto te interesa.

Tú, que ya te has proclamado el fan número uno de tu favorito, ¿acaso no tienes derecho a saber de quién eres el álter ego? ¿Y si resulta que no te identificas tanto con el que te esperabas? ¿A quién hubieses representado en tu otra vida?

Solo hay una manera de descubrirlo, y es haciendo este test. ¡Adelante, triunfito!