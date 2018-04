5 cosas que tienes que saber para disfrutar a tope de un concierto de Lana del Rey

Lana del Rey llega esta semana a nuestro país. La artista actuará en Barcelona y Madrid, jueves y viernes respectivamente, para presentar su último disco: Lust for life.

Como en LOS40 queremos que disfrutes a tope de la cantante, te vamos a dar cinco consejos muy sencillos con los que exprimirás al máximo de esta experiencia.

#1 SETLIST APRENDIDO

Si eres fan de la Lana del Rey de Born to die, tienes que saber que el listado de temas que va a interpretar va mucho más allá de este primer disco. De hecho, es Lust for life el álbum protagonista de esta gira.

13 Beaches, Cherry, Play Video, Pretty When You Cry, White Mustang ,Born to Die, Blue Jeans National Anthem, Lust for Life, Ride, Video Games o Summertime Sadness son algunas de las canciones que interpretará.

#2 CORONA DE FLORES Y BLUE JEANS

Un aspecto fundamental de cualquier concierto es sentirte parte del grupo de fans. Uno de los signos más caracterísitcos de Lana del Rey es la corona de flores, así que llevándola puedes mimetizarte con la artista.

Lana del Rey, con una corona de flores, en el clip de Born To Die.

Además, si acompañas esta corona con una camiseta blanca y unos vaqueros... ¡Irás en la onda total!

#3 GANAS DE ESCUCHAR

Si por algo se caracteriza un concierto de Lana del Rey es por ser tranquilo, como su música. A Lana del Rey hay que escucharla, disfrutarla y contemplarla.

Ir a un show de la artista a cantar como si no hubiese un mañana o a bailar sin parar no tiene mucho sentido. Todos sus temas poseen ritmos pausados, melodías serenas y letras interesantes de escuchar y comprender.

#4 MENTE ABIERTA, LANA SIEMPRE DA SORPRESA

La artista es muy independiente sobre el escenario. Si bien no baila ni posee un cuerpo de baile sobre el escenario, durante el concierto puede pasar cualquier cosa.

No es nada raro que la artista se encienda un cigarro en mitad del show, que baje de la escena para dar la mano a su público o que interprete alguna versión inesperada para todos sus seguidores.

#5 VETE CON EL ÁNIMO ARRIBA

Sabemos que Lana del Rey no es una artista que cante, especialmente, a la alegría. Aunque es verdad que en su último disco sí que canta temas mucho más optimistas, su música no se caracteriza precisamente por ser muy happy.

Por ello, a su concierto hay que ir con los ánimos altos, para no deprimirse. O bueno, qué más da, si al final a todos nos encanta escuchar a Lana del Rey en los días de lluvia y melancolía.