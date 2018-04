Blue Jeans: “Los de Operación Triunfo se están matando entre ellos”

La chica invisible es el libro en el que Blue Jeans ha dado un giro a sus novelas para dejar paso al misterio. Un asesinato y dos amigos adolescentes empeñados en resolverlo es la trama de una historia que engancha desde el principio.

Pero más allá de su nueva historia, de la que ya hablamos con él, hoy vamos a detenernos en uno de los últimos fenómenos televisivos que ha atrapado al escritor y al que hace un guiño en el epílogo de su novela: Operación Triunfo.

“Yo soy seguidor de Operación Triunfo y me parecía bien poner un guiño pequeño al programa. Pero seguro que alguno pone la página y los haters vienen a decirme algo… me he arrepentido luego”, explica.

En ese epílogo habla de Cepeda y Roi y antes, lo consultó con ellos. “Con Cepeda hablé porque en el epílogo aparece nombrado con Roi y le dije ‘Luis he puesto este párrafo, ¿te parece bien?’. Luego he visto cuando ha estado publicado que los haters de Cepeda me van a poner a parir simplemente por un párrafo que es un guiño a un programa que me gusta”, especula.

Persiguiendo a los triunfitos

Su historia con este programa viene de lejos, de su época de estudiante.

“Uno de los trabajos que hice en la Universidad fue sobre los fans de OT. En la primera edición yo iba con mi cámara detrás de la gira. Estuve en 7 ciudades y entrevistaba a las fans. Se llamaba Simplemente fans, el programa. Iba al mismo hotel con ellos, todo pagado con mi dinero, el que me daban mis padres en aquella época, convencí a los policías para que me dejaran entrar… No los conocí en persona pero estuve detrás de ellos durante varias semanas. Me gustaba mucho y yo era muy de Chenoa aunque también me gustaba Bisbal”, recuerda.

Como mucha otra gente ha sabido valorar la repercusión de un formato dirigido, especialmente, a la gente joven. “Es bueno que un fenómeno logre mover a la juventud”, asegura.

En contra de la radicalización

Aunque es un fan del formato televisivo, no le gusta, sin embargo, todo lo que ha venido después, sobre todo, en redes sociales, donde los fans de unos y otros se han radicalizado.

“Los de operación triunfo se están matando entre ellos, una bestialidad lo que pasa todos los días en redes sociales. Yo he dejado de leer mi timeline porque todos los días leo comentarios en contra de Cepeda, en contra de Alfred… De Alfred dijeron que si era un maltratador, que estaba maltratando a Amaia. Cepeda que si estaba acosando a Aitana. Son cosas que dices…acoso y maltrato son palabras tan fuertes que se usan tan a la ligera… Gente que realmente está sufriendo esos problemas… ¿qué puede sentir una mujer que se siente acosada y maltratada y ve que le están diciendo esto a estos chavales?”, reflexiona.

Cree que se han sobrepasado demasiados límites. “Se ha radicalizado demasiado. Yo no me imagino en la época de Chenoa y Bisbal la que le habría caído a Bisbal o Chenoa con twitter o estas cosas… o a Juan Camús…le ha caído ya, quince años después”, afirma.

“Me da rabia que estos chavales que han sido muy naturales, defendiendo valores muy necesarios, gente joven que dice esas cosas y que da gusto…que luego salgan y se encuentren con esas masacres… lo de Cepeda, lo de Roi cuando se hizo la foto con Jorge Cremades, al que acusan de machista… van cayéndole palos. Y al novio de Ana Guerra. Decían que la tenía controlada, que solo hacía cosas para vender su música, que a Ana Guerra quien realmente le gustaba era Mimi…”, expone.

“En el último vídeo de Jadel hay una frase que dice: ‘Quiero que mi Lady me trate como a un rey’. Eso lo han considerado extra machista y lo han machacado bestialmente en las redes sociales. Ha tenido que salir Mimi a defenderle y la han vuelto a machacar. Eso ha hecho que opte por no mirar más twitter”, asegura tajante.