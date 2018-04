El Coachella nos ha dejado grandes imágenes: desde el concierto de Beyoncé hasta el increíble look de Rihanna. Pero si hay alguien que nos ha enamorado con sus fotos ha sido Ansel Elgort y su novia Violetta (no, no tiene nada que ver con Tini).

El actor de Bajo la Misma Estrella y Baby Driver siempre ha ido predicando a los cuatro vientos el enorme amor que siente por su pareja, la bailarina Violetta Komyshan. De hecho, hace unos meses os dejábamos una galería de la pareja no apta para diabéticos. Ahora, la pareja se ha convertido en nuestra favorita de El Coachella.

Ansel y Violetta como el 99% de Hollywood acudieron al famoso festival. ¿Y qué hicieron? Pues hacer lo que mejor se les da: desprender azúcar y amor con cada foto que subían a su cuenta de Instagram.

Al atardecer con la silueta de las palmeras y la noria al fondo, Ansel y Violetta se besan delante de la cámara y se miran apasionadamente. Y es que la pareja desprende romanticismo haya por donde van.

Para la ocasión, Ansel escogió una camiseta de Los Beatles negra y remangarse los calcetines hasta arriba. Por su partem Violetta escogió unos shorts y una blusa rollo vintage.

No hay duda que Ansel y Violetta se han convertido en nuestra pareja favorita del Cochella 2018. ¡Nos encantan!