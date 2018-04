¡Por fin! Maluma consigue la foto que quería

Maluma se ha convertido en toda una estrella internacional de esas con las que todo el mundo quiere fotografiarse. Pero, aunque ahora él es el ídolo de millones de personas, también tiene a los suyos propios.

Y con la última foto que ha compartido ha dejado claro cuál es uno de los suyos. “Finalmente… le encontré”, escribía junto a una instantánea junto a David Beckham. “Que Dios te bendiga”, añadía. Y está claro quién se acercó a quién para pedir la foto porque el ex futbolista no ha hecho ninguna alusión a su encuentro.

El caso es que el colombiano ha demostrado ser admirador de uno de los ex jugadores de fútbol más queridos y populares. Y es que no podemos olvidar que, de no haber sido cantante, posiblemente Maluma hubiera sido futbolista.

Desde muy pequeño entrenaba con el balón y formó parte de las divisiones inferiores del Atlético Nacional en Colombia. Pero la música se cruzó en su camino y tuvo que elegir.

Eso sí, la pasión por el balompié sigue estando ahí y buena prueba es que él es el encargado de hacer la versión en español de Colors, el tema de Jason Derulo que es canción oficial de Coca-Cola para el Mundial Rusia 2018.