Maluma cae rendido ante el chino que canta sus canciones

Puede que Maluma cante en castellano –bueno, excepto cuando dice eso de “Maluma Baby”-, pero cuenta con fans en todas partes del mundo. ¡Y no solo entre la población latina y anglosajona! Su música también llega a Asia.

Un joven asiático no ha dudado en compartir un vídeo donde aparece cantando el último éxito del colombiano, El Préstamo. Con un acento algo peculiar, pero sin perder el ritmo en ningún momento, canta la primera parte del tema.

Maluma, sorprendido por el alcance de su música, no ha dudado en compartir el vídeo con sus 32 millones de seguidores en Instagram. “Love From China. Thank You”, escribía el artista de Felices Los Cuatro haciendo referencia a las palabras con las que subió el joven el vídeo original.

No nos extraña que el éxito de Maluma haya llegado al continente asiático. Algunos de sus vídeos musicales como Chantaje cuentan con más de mil millones de reproducciones en Youtube. Vamos, que se ha convertido en todo un fenómeno de masas.

De hecho, como todo ídolo recibe toda clase de obsequios en el escenario. Maluma, que no se corta un pelo a la hora de publicar fotos en Instagram, no solo ha subido esta semana una imagen junto a David Beckham, también varias instantáneas de los sujetadores que le tiran sus fans en los conciertos. Vamos, que ni el catálogo de Women’Secret.

Seguiremos atentos a la cuenta de Instagram de Maluma, quién sabe qué veremos próximamente.