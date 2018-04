‘Maestros de la costura’ escogió a Alicia como ganadora y mostró la peor cara del perdedor

Alicia cumplió su sueño de niña y se convirtió en la mejor costurera del país ganando la primera edición de 'Maestros de la costura' en TVE.

La salmantina destacó desde el principio de la edición siendo una de las favoritas del público y jueces (no tanto de sus compañeros que le dieron bastante de lado).

Os presentamos a Alicia, se dedica profesionalmente a ser modelo. Empezó a coser a los 8 años haciendo punto de cruz y con 15 años cogió la máquina de coser. #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/euA5wzxS1S — MaestrosDeLaCostura (@MaestrosCostura) 12 de febrero de 2018

Eduardo y Mónica Cruz, el drama que no estuvo a la altura

En la segunda prueba, Luisa, Eduardo y Antonio tenían que confeccionar en 5 horas un traje de novia y contaban con la ayuda de José Corbacho, Mónica Cruz y Óscar Higueras, respectivamente.

Todo rodó a la perfección excepto en el dueto de Eduardo y Mónica que no se entendieron. Mientras ella no dejaba de quejarse, el aprendiz hablaba claro de su "ayudante": "Esta no tiene ganas de trabajar", se lamentaba.

Pasó el rato y el concursante llegó a decir hasta que la actriz y bailarina, también ligada a la moda, "de coser no tiene ni idea". Algo que también le dijo a la cara: "Has venido a ayudar, has venido a ayudar... Si no sabes coger una máquina".

Finalmente, ella respondió: "Si lo sé no vengo".

Este poco feeling entre ambos tuvo como resultado un mal vestido que dejó a Eduardo como cuarto finalista, gran perdedor de este desenlace y le valió una gran bronca de los jueces: "Hemos visto tu peor versión".



Antonio contra Alicia, la pareja que luchó hasta el final

Tras ese rifirrafe, el aprendiz que luchó en la gran final contra Alicia fue Antonio. Ambos tuvieron que confeccionar un traje para una alfombra roja totalmente libre.

Aunque los dos resultados impactaron, la escogida como ganadora fue Alicia, que se pasó de ser modelo a costurera, cumpliendo su sueño.