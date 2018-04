El guapo de ‘The Vampire Diaries’ ficha por otra serie de vampiros

Hace un año ya que la serie The Vampire Diaries desapareció de nuestras vidas para siempre. El 10 de marzo de 2017, la serie vampírica cerró en The CW tras ocho temporadas en antena, llevándose consigo a los hermanos Salvatore, Elena Gilbert y compañía.

Desde entonces, los protagonistas de la ficción han estado tanteando proyectos y dejándose querer por la industria y, tras un año, ya sabemos la primera ficción en la que participará Ian Somerhalder tras su paso Crónicas vampíricas.

Los tres protagonistas de 'The Vampire Diaries' / The CW

Lo más curioso de todo es que el actor, que interpretó al atractivo Damon Salvatore en TVD, protagonizará ahora otra serie de vampiros, esta vez para Netflix.

Según recoge TV Line, Ian Somerhalder encabezará el reparto de V-Wars, la adaptación televisiva de una saga de cómics.

El gigante del streaming ha encargado una primera temporada de 10 capítulos. En esta producción, Somerhalder dará vida a Luther Swann, un médico cuyo mejor amigo, Michael Fayne, se convierte en el líder de un grupo clandestino de vampiros.

V-Wars gira en torno a un misterioso virus que comienza a transformar a los humanos en depredadores sedientos de sangre, mientras una guerra asoma en el horizonte.

El otro proyecto de Ian Somerhalder

Otra de las series en las que estaba trabajando Ian Somerhalder era Transience, aunque en esta ocasión lo hacía como productor.

Esta ficción se centra en un mundo en el que se han legalizado las transferencias de conciencia. Un joven y ambicioso músico obtiene el tipo de cuerpo y de vida que siempre ha querido. Sin embargo se topará con duros efectos secundarios en el proceso, una tercera dimensión en el que la memoria, el pasado y su propia identidad chocaran violentamente.

Desde que se conociera el proyecto, allá por 2016, The CW no ha vuelto a pronunciarse sobre ello, por lo que Transience podría haber sido descartada por la 'network' norteamericana y podría no ver la luz nunca.