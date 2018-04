Kylie Jenner hace una referencia a su hija con el outfit del Coachella

Kylie Jenner no se olvida de su pequeña Stormi ni si quiera cuando se va de festival. La pequeña de las Kardashian está encantada con su bebe de dos meses. Desde que nació, el pasado un mes de febrero, ha mostrado en sus redes la madre orgullosa que es.

Pero claro, como cualquier otra mami, Kylie necesita también un descanso y desconectar de la vida familiar. Así que este fin de semana, hizo la maleta y se marchó a Palm Spring para disfrutar del Coachella (como el 99% de los famosos).

Aunque no se pudo llevar a su peque, lo tuvo presente hasta en el outfit que llevó. No, no nos referimos a la peluca rosa que lució la primera noche del festival, si no al collar que llevaba donde podemos leer “Baby Mama”.

denim blue 🆗 Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 15 Abr, 2018 a las 1:13 PDT

Luciendo un top color blanco y una peluca de color azul, Kylie volvió a sorprender a sus seguidores con su vestimenta. Y es que la empresaria/modelo/influencer/celebrity (y así hasta sumar una veintena de puestos de trabajo) siempre sabe cómo sorprender con sus looks del Coachella.

Kylie también aprovechó para salir de fiesta. ¿Y quién fue su cómplice? Nada más y nada menos que la rapera Nicki Minaj. La cantante, que se encuentra en plena promoción de su cuarto disco, compartió un vídeo junto a la pequeña Kardashian, su hermana Kourtney y el padre de su hija Travis Scott. Lo que no terminamos de entender muy bien es lo que luce Nicky en la cara.