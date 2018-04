Maquillaje y arte, ¿es lo mismo?

Maquillar: aplicar cosméticos a alguien o a una parte de su cuerpo, especialmente su rostro, para embellecerlo o modificar su aspecto. Así lo explica la Real Academia Española. Pero, ¿es considerado un arte? ¿Qué opinan los profesionales?

Hace mucho, mucho tiempo...

Esta práctica ya comenzó en la prehistoria. Según explica Dermalook, no se conoce la razón por la cual utilizaban los cosméticos, pero las mujeres ya coloreaban las diferentes partes del cuerpo.

Sin duda, la época que más destaca por la importancia del maquillaje es la egipcia. Lucir una piel bronceada, ojos grandes y delineados y unos labios coloreados era de vital importancia para su belleza.

Egipto fue la cuna del maquillaje

A partir de su desarrollo, las épocas posteriores continuaron empleando cosméticos sobre su cuerpo, fomentando la evolución del maquillaje. El Imperio Romano, la Edad Media y el Renacimiento incluían el maquillaje como una parte fundamental de su vida diaria.

Esto se potenció en edades posteriores, desarrollando incluso una auténtica obsesión. Este es el caso de las damas de los siglos XVII, XVIII y XIX. Desgraciadamente, los polvos que empleaban en siglos anteriores daba lugar a la muerte en muchas ocasiones por envenenamiento.

Llega el siglo XX, la época en la que los productos cosméticos están en auge. Se desarrolla un mercado que se expande a todos los rinconces del planeta. El maquillaje ya es comercial y todas las mujeres aspiraban a parecerse a sus actrices favoritas.

Marylin Monroe, actriz referente y musa de la belleza /

¿Cuestión de sexo?

El maquillaje siempre ha ido asociado al género femenino. Las mujeres eran las únicas aceptadas socialmente para llevar los cosméticos sobre su rostro.

No obstante, la opinión pública ha cambiado. Con el desarrollo del maquillaje y las nuevas tecnologías a nivel mundial, hay hombres que se sienten atraídos por su uso y deciden compartirlo a través de las redes sociales. Y es que eso a nosotros nos encanta.

Oto Vans, maquillador / Instagram @OtoVans

Oto Vans se ha convertido en una de las caras mejor maquilladas de toda España. El joven, que cuenta con más de 300.000 seguidores en Instagram, ha viralizado sus looks a través de esta plataforma. “Antes era cosa de mujeres y dedicado especialmente a ellas. La cosa ha cambiado y, obviamente, estamos saliendo todos esos chicos a los que nos gusta el maquillaje. Realmente marcamos la diferencia”.

¿Un arte?

“El maquillaje, como cualquier otro tipo de arte, puede servir para expresar emociones en un lienzo, que en este caso es el rostro/cuerpo”. Así lo explica Eli, una joven maquilladora que trabaja a diario para conseguir convertirse en toda una profesional.

Aunque la profesión de maquillador o maquilladora aún debe recorrer un largo camino, muchos de ellos ya consideran que esta práctica es considerada un arte. Ainoa, ganadora del premio Storytelling en los NYX Spain Awards 2017, no discrimina ningún look. “Puede haber un maquillaje muy sencillo que a la vez transmita, tenga una historia… no hay que quitarle valor”.

“Los maquilladores son artistas y espero que poco a poco vayan cogiendo más y más prestigio”, confiesa Ainoa. Maquillaje realizado por Eli / Instagram @elizg97

Por otro lado, Oto Vans valora el tiempo y esfuerzo invertido para otorgarle un valor más significativo. “Obra de arte es cuando lo haces con ganas y pones esfuerzo en ello. Cuando realmente transformas un rostro en otro”.

Es complicado valorar el futuro que le espera a esta profesión, pero su evolución positiva ha presentado nuevas visiones también favorables. Los profesionales de esta práctica sienten que, con formación, se convertirá en una de las más practicadas y valoradas.

Ainoa nos deleita con este look de maquillaje elaborado / Instagram @ain00a

“Si nunca olvidas la pasión que sientes por lo que te gusta, puedes llegar muy lejos” concluye Eli.

Tal y como sugiere Oto, el maquillaje “tiene el poder de hacerte sentir bien”, así que si se ha convertido en una de tus pasiones, persíguela y la alcanzarás.