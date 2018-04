Drake anuncia la fecha y el nombre de su nuevo álbum

Si eres fan de Drake tienes motivos para estar contento: por fin ha anunciado cuando lanzará su nuevo disco. Será el próximo junio. Tras lanzar los dos primeros singles, God’s Plan en febrero y Nice For What a principios de abril, ha publicado en sus redes una foto que ha hecho sonar la alarma entre sus seguidores.

En ella aparece el rapero canadiense luciendo una bomber negra en la que podemos leer Scorpion –nombre que llevará su nuevo álbum tal y como ha confirmado Rolling Stone- y debajo la fecha de salida: el 28 de junio. No necesitamos más pruebas, en menos de tres meses podremos escuchar el disco completo de Drake.

La foto con la que ha anunciado el disco ha conseguido en menos de 24 horas más de 1,2 millones de likes. Además, como no podía ser de otra manera, los seguidores del rapero han comentado lo emocionados que están. ¡Y no nos extraña, no es para menos!

Tras More Life en 2017, Scorpion será su siguiente trabajo, lanzando cada año un nuevo trabajo. ¡Ya tenemos escucha obligatoria en verano!