Este tema podría ser el próximo videoclip de Taylor Swift

Han pasado ocho meses desde que Taylor Swift revolucionara el mundo del pop con el primer single de Reputation: Look What You Made Me Do. La artista estadounidense se colocó en lo alto de todas las listas –incluida la de LOS40- y el videoclip se convirtió en uno de los más comentados del año.

Tres meses después, el 10 de noviembre de 2017, Tay lanzó el disco completo y, como era de esperar, fue todo un éxito de ventas. A pesar de ello, Tay no consigue repetir el éxito que tuvo con el primer single del disco. Tras lanzar …Ready For It?, End Game y Delicate, todo apunta a que apostará por Getaway Car como próximo single.

Estos rumores se han disparado en las redes sociales tras que en la app de Tay, The Swift Life, hayan aparecido un pack de emojis de Getaway Car. Solo las canciones que se convierten en singles tienen emoticonos oficiales, ¿necesitamos más pruebas?

De este modo, Getaway Car podría ser la próxima canción de Taylor que tuviese videoclip. Y si hay algo que les gusta a los swefties –más incluso que sus gatitos- es buscar mensajes ocultos en ellos.

Getawat Car habla –como no podía ser de otra manera- de un amor condenado. Esta vez la artista utiliza la metáfora de un delincuente cuyo delito es sobrepasar los límites de velocidad permitidos. ¿Veremos a Taylor al más puro estilo Fast And Furious en su próximo vídeo? Nada nos gustaría más.