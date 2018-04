La primera vez de... ¡C. Tangana!

En una entrevista para LOS40.com, C. Tangana nos dijo que de no ser músico hubiera sido infeliz. ¡Descubramos entonces cómo logró ser feliz!

Antes de convertirse en C. Tangana, Antón Álvarez Alfaro formaba parte de un mundo donde la música se hace y se escucha en la calle.

Aunque su familia y amigos le llamaban ‘Pucho’, ‘Crema’ fue su primer nombre artístico. El pseudónimo de un rapero madrileño que, en 2006, comenzó a autoeditar y publicar sus temas.

Sus letras le ponían sonido a las pasiones, a las historias más universales, que son aquéllas que ocurren a pie de calle. Gracias a canciones como Ego o Hacer Historia, Antón Álvarez inscribió su nombre en el panorama musical underground.

Con el grupo de hip hop Agorazein, Crema dio un nuevo paso en su carrera en 2011. Año en el que publicaron su primer disco, Kind of red, que incluía canciones como I can’t get it out.

Junto a esta formación, Antón empezó a crear y a presentar a C. Tangana, un nuevo artista, con nuevos sonidos e ideas sobre la música.

Tras estudiar Filosofía en la Universidad y pasar por varios trabajos precarios, decidió apostar al 100% por la música. A partir de entonces, Antón Álvarez se quedó en casa y C. Tangana se transformó en un ídolo.

Ídolo, así se llama su primer álbum de estudio con Sony Music. Un disco que le convirtió en el artista revelación de 2017 en España.

¡Del underground al mainstream! Así fue #LaPrimeraVezDe C. Tangana.