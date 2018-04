Parece que Zayn Malik le ha cogido el gusto a las historias de gangaster. Tras Dusk Till Down, el británico nos ha sorprendido con el videoclip de su nuevo single: Let Me. En él se enamora de la novia de un mafioso y, como podéis imaginar, eso nunca lleva a buen puerto.

Pero, ¿quién es la modelo que hace perder los papeles a Zayn en su nuevo vídeo? Se llama Sofia Jamora y, aunque su nombre no te suene de nada, 1,7 millones de personas la siguen en Instagram.

Rubia, ojos azules, labios carnosos, cara de ángel… no nos extraña que Zayn se lo juegue todo por ella en el vídeo. Quizá es porque le recuerda a su ex novia, Gigi Hadid –seamos sinceros, el parecido entre ambas modelos es evidente-.

Sofia Jamara es la coprotagonista de 'Let Me'

Sofia es una de las modelos de bikinis más solicitadas del momento. De hecho es imagen de la famosa marca de bañadores Frankie Bikins y su cuenta de Instagram es todo un escaparate de outfits veraniegos.

Pero, ¿cómo no ir todo el día en bañador siendo de California? Con 21 años, Sofía ha asegurado en más de una ocasión que de los 365 años que tiene el año, 200 lleva bikini. Lo que no nos ha quedado muy claro es si repite modelito o no. Con la cantidad de modelos que tiene que tener en su armario, imaginaos la odisea que tiene que pasar esta chica todas las mañanas para hacer que la parte de arriba y la de abajo del bikini coincidan.

Nosotros ya nos hemos hecho fan de su cuenta de Instagram. Aunque sea por conocer qué bikinis se van a llevar este verano,