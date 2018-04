Abraham Mateo ya no es el pequeño niño inocente que apareció en un programa de televisión para enamorar al público andaluz con su tímida voz. El gaditano se ha convertido en un adolescente con músculos marcados y barba que produce canciones de ritmos latinos. ¡Qué cambio!

Pues no te lo vas a creer, pero Abraham Mateo y tú tenéis algo en común, y no es solo la pasión por la música. El artista no puede esconder el "yo fanático" que tú también tienes y comparte en Instagram todas las selfies con los artistas más conocidos del panorama musical.

Sí, sí… admítelo. Eso es exactamente lo que tú harías, ¿a que sí? Enrique Iglesias, Camila Cabello y Jennifer Lopez son algunos de los rostros más conocidos que figuran en el perfil de Abraham en Instagram.