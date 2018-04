¿Ha olvidado Cristiano Ronaldo a Irina Shayk?

Cuando parecía que todo había terminado entre Cristiano Ronaldo e Irina Shayk, la relación más mediática de los últimos tiempos vuelve a los titulares. Y es que el diario británico The Sun ha publicado que el delantero del Real Madrid aún no ha olvidado a su ex.

Parece ser que el crack del fútbol le ha dicho a unos amigos que aún quiere a la modelo rusa y que se arrepiente de la forma en la que terminó la relación. Él además parece estar bastante seguro de que ella tampoco lo ha superado. A pesar de que la modelo está con el actor Bradley Cooper y ya tienen un hijo juntos.

Según publica el periódico, Cristiano aún sigue interesándose por la vida de Irina Shayk... Y, por el momento, no sabemos nada más porque el crack no se ha pronunciado sobre estas declaraciones ni tampoco lo ha hecho su chica Georgina Rodríguez. Eso sí, estaremos muy atentos de lo que dicen en los próximos días.