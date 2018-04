Miércoles por la noche. Enciendo la televisión y la primera imagen que veo es la de una adolescente coreando a toda voz una canción mexicana de 1964. Cambia el plano y aparece Ana War –encima del escenario cantando la canción que ha hecho suya-. Se trata del concierto de Operación Triunfo, lo están echando por la televisión para todos aquellos fans que aún no han podido acudir a ver sus ídolos.

En ese momento me doy cuenta de la repercusión que ha tenido la última edición de Operación Triunfo en la cultura musical de los millennials más jóvenes que, como yo, no habían escuchado en su vida La Bikina. Puede que muchos no sepan que en realidad se trata de un tema de Ruben Fuentes –nunca menospreciéis la sabiduría de Wikipedia- que han interpretado decenas de artistas como Luis Miguel.

Ana Guerra ha hecho suya 'La Bikina'

Pero no es el único caso. En ese mismo concierto Agoney canta Eloise, una de sus interpretaciones más memorables en el programa. Muchos de los seguidores más jóvenes de OT, mientras cantan al mismo tiempo que el canario, posiblemente no sepan que se trata de una versión de la canción de 1968 escrita por Barry Ryan.

Y así con una decena de ejemplos. Y es que Operación Triunfo ha descubierto a muchos milenials canciones que podían pertenecer a otras generaciones. Desde Marisol hasta Jose Luis Perales. Todos estos grupos vintage han llegado a los milenials gracias a OT.