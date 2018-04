¿Qué revista del corazón miente más?

Veamos, estamos ante un caso de posibles mentirijillas en la prensa. Y es fuerte. Muy fuerte. Resulta que en la Feria de Abril ha habido un reencuentro curioso. Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se han encontrado allí entre rebujitos y claro, la gente está hablando.

Hasta ahora todos pensábamos que Eugenia estaba mosqueada desde que Fran despixeló a su hija en común, Tana Rivera, sin consentimiento. Hasta ahí parecía que todos estábamos de acuerdo pero resulta que no...

Una de las revistas que cuenta el encuentro es Hola. En esta reputada revista del corazón cuentan que todo va bien. De hecho, lo resumen así: ''Parece que la duquesa y el torero han dicho adiós a las tensiones. O así lo pone de manifiesto el cariñoso reencuentro que protagonizaron ante los reporteros, saludándose con dos besos''. Entonces claro, una piensa: -uy, qué bien, qué bonito, lo están superando.

Pero claro, de repente nada. Nos damos cuenta de que algo falla porque en la revista Diez Minutos titulan así: ''Eugenia y Fran, tenso reencuentro en la feria'' y el relato continúa así: ''Eugenia Martínez de Irujo se reencontró con su ex marido y padre de su hija, Fran Rivera, y el momento fue de lo más tenso. El torero cogió del brazo a su ex para saludarla''. Por lo visto Fran le dijo a Eugenia: ''Me parece feo no saludarte, a lo que ella le respondió: ''tengo que hablar contigo'' y él le dijo: ''ahora no''. Y punto.

Conclusión: nos estamos liando. No tenemos claro quién miente... ¿Fran y Eugenia se están empezando a llevar bien o no? ¿Hay mal rollito o todo ok? Necesitamos aclaraciones pronto...