Dove Cameron, harta de que malinterpreten su relación con este hombre

“Feliz cumpleaños a una de mis personas favoritas del mundo, el hombre, el mito, la leyenda, Kenny Ortega. Tú me cambiaste como artista y como persona. Siempre te querré”. Con estas palabras Dove Cameron, la actriz de Los Descendientes, dejaba claro que el que fue director de esa película que le lanzó a la fama, es una persona importante en su vida.

Tras publicar esta foto, se reavivaron unos viejos rumores que estuvieron circulando por algunos medios de comunicación que aseguraban que ella podría haber sufrido acoso por parte del director e, incluso, que habían estado liados en secreto.

Ella, que hace un par de días, mientras veía a Beyoncé en Coachella, confirmaba su intención de casarse con su novio, Thomas Doherty, parece que está cansada de historias malintencionadas y ha contestado a esos comentarios para dejar las cosas claras.

“Kenny es gay. De verdad. Estoy bien y él es un ángel. Estoy cansada de esto”, aseguraba en Instagram, “Kenny es gay, Kenny es gay, Kenny es mi amigo. Ese rumor es cruel y perjudicial”.

No ha podido ser más clara y rotunda. Parece que no está de acuerdo con esa gente que parece empeñada en echar por tierra el prestigio de un hombre que diseñó la coreografía de Dirty Dancing o las de Like a virgin o Material girl de Madonna. El mismo hombre que diseñó Dangerous World Tour de Michael Jackson o dirigió películas como High School Musical y Los Descendientes o series como Las chicas Gilmore y Ally McBeal.