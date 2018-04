Esta actriz de ‘Pequeñas mentirosas’ asume que la confundan con una conocidísima cantante

Es condición humana. Por mucho que queramos negarlos, nos gusta hacer comparaciones. Las hacemos desde que un bebé llega al mundo y buscamos los parecidos con sus padres aunque en ese momento sea casi imposible encontrar algo real.

Y nos pasa también de adultos, para muchos es un hobbie encontrar parecidos razonables y… nos apuntamos al juego. Como Lucy Hale, Aria en Pequeñas mentirosas, que tiene asumido que tiene varios dobles por ahí, y no entre los anónimos sino entre gente tan famosa o más que ella.

“Cuando era más joven siempre era Selena Gomez, en su época de Los magos de Waverly Place”, aseguró en una entrevista con The Insider.

¿Se parecía Lucy Hale a Selena Gomez cuando era una niña? / GettyImages

Está más que acostumbrada a que se le acerque gente pensando que es Selena y aunque asegura que, normalmente, suele sacar de su error a los que la confunden, a veces les ha seguido la corriente.

“Recuerdo una vez que una señora mayor se me acercó en el aeropuerto y me dijo: ‘¿Me puedo sacar una foto contigo?’ Yo pensé que ella sabía que yo era Lucy. Luego la señora comenzó a mencionar los proyectos que le habían gustado y me di cuenta, inmediatamente, de que pensaba que yo era Selena. Y le seguí un poco la corriente porque no quería arruinar su sueño”, contó.

Más parecidos razonables

Aunque reconoce que las mayores confusiones llegan con la cantante, hay otras chicas que también tienen cierto parecido con ella.

“Me dicen que soy Sarah Hyland, Rachel Bilson o Maisie Williams. Hay un grupo de nosotras que tenemos todas una onda parecida”, reconoce.

Lucy Hale y Maisie Williams, ¿parecido razonable? / GettyImages

Ella asume esa confusión y, de hecho, encuentra sus propios parecidos. “Tal vez con Selena de pequeña aunque a veces tengo a Kylie Jenner, pero cuando ella era más joven. Y Sarah (Hyland) y yo somos las dos pequeñitas y con ojos grandes”, repasa.

¿Y a ti? ¿A quién se te parece Lucy Hale? Seguro que más de uno de sus fans dirían que a nadie porque es única, pero no vamos a negar, que es divertido jugar a esto de los parecidos razonables, y en este caso, lo hay.