Un lugar tranquilo, Isla de perros y Las leyes de la termodinámica, los estrenos de cine de la semana

Esta semana llegan a las carteleras de nuestro país dos películas de animación: Isla de perros, de Wes Anderson, y el film de anime japonés FireWorks.

También podremos elegir ver la comedia española Las leyes de la termodinámica - de la que adelantamos un clip- el drama francés titulado Custodia compartida, una dramedia británica, una de fantasía ambientada en el mundo adolescente y para finalizar, nuestra recomendación de la semana: el thriller de terror Un lugar tranquilo.

Isla de perros:

Wes Anderson (El Gran Hotel Budapest, Life Aquatic) nos presenta este film de animación realizado con la técnica stop motion.

Cuando todos los perros sean exiliados a una isla que es en realidad un vertedero, un niño emprenderá el viaje de rescate de su querida y añorada mascota.

Las leyes de la termodinámica:

Comedia romántica en la que, después de que la relación entre Manel y Elena acabe resultando un completo desastre, Manel tratará de demostrar que aquello estaba condenado al fracaso, concretamente condenada por las tres leyes de la termodinámica.

Escrita y dirigida por Mateo Gil (Proyecto Lázaro, Blackthorn. Sin destino), la película cuenta con las interpretaciones de Vito Sanz (Mi amor perdido), Berta Vázquez (En tu cabeza) y Chino Darín (La reina de España).

FireWorks:

Desde Japón llega este film de anime dirigido por el novel Nobuyuki Takeuchi y por Akiyuki Shinbo (Kizumonogatari III: Reiketsu-hen), en el que una niña que trata de fugarse después de su cambio de escuela, y descubre un portal en el tiempo.

Custodia compartida:

En esta historia veremos las complicaciones derivadas de la separación de un matrimonio con un hijo en común, siendo el pequeño el que finalmente sufrirá más las consecuencias de los cambios en la familia y las discusiones de sus padres.

Escrita y dirigida por el primerizo Xavier Legrand, este drama francés está protagonizado por Léa Drucker (La habitación azul) y Denis Menochet (María Magdalena).

Bailando la vida:

Del Reino Unido nos llega esta comedia dramática, en la que una mujer descubre que su marido ha estado teniendo una aventura con su mejor amiga, por lo que decide irse a vivir a una zona empobrecida, con su hermana bohemia.

Imelda Staunton (Maléfica) y Timothy Spall (The Changeover) encabezan el reparto bajo la dirección de Richard Loncraine (Ático sin ascensor, Más vale sola que mal acompañada).

Cada día:

Romance fantástico en el que un adolescente se enamora de un espíritu, que por lo visto, se despierta cada 24 horas en un cuerpo distinto, ocasionando muchos problemas a los recién enamorados, que solo quieren tener una vida normal uno junto al otro.

Michael Sucsy (Todos los días de mi vida, Grey Gardens) es el director de este film en el que podremos ver las actuaciones de Angourie Rice (Ladies in Black) y Justice Smith (The Get Down).

Nuestra recomendación:

Un lugar tranquilo:

Una familia vive en medio del bosque, tratando por todos los medios de no hacer ningún ruido, pues algo les acecha, pero si no te escuchan, no pueden cazarte...

John Krasinski (Entrevistas breves con hombres repulsivos, Los Hollar), más conocido por ser Jim Halpert en la serie The Office, es el director y el actor protagonista en esta cinta de terror, en la que le acompaña Emily Blunt (Al filo del mañana).

Si hay una película de terror de la que todo el mundo habla en este 2018 esa es Un lugar tranquilo, AQUÍ nuestra crítica de la película.