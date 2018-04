Quique Peinado: “Los halagos me la pelan”

Quique Peinado (junto a Manuel Burque) se ha echado a la carretera una vez más en busca de grandes historias. El pasado jueves, los micros de Radio Gaga volvieron a encenderse y lo hicieron con las historias de unos jubilados muy vitales. Pero todavía queda mucho que contar.

En LOS40 hablamos con el presentador sobre la nueva temporada de este programa, que emite en Cero cada jueves un nuevo episodio.

¿Cómo habéis afrontado esta nueva temporada de 'Radio Gaga'?

Teníamos mucha presión, pero hemos hecho una temporada mucho mejor: tiene mejores historias, mejores localizaciones, los presentadores estamos mejor, el tono es muy bueno y ha crecido mucho estética y narrativamente. No pierde la autenticidad y esa naturalidad que es casi excesiva.

¿Qué aprendiste de la primera temporada que has aplicado ahora en la segunda?

Nos costó mucho aprender a escuchar de verdad, tener esa mentalidad de que somos el transmisor. Eso cuesta y eso está más interiorizado en la segunda temporada.

¿Necesitabas mostrar esta faceta?

No es necesidad, pero es verdad que Radio Gaga es más yo que todo lo demás. Soy una persona más bien tirando a seria, con preocupaciones que preocupan a la gente. La comedia es un accidente. Yo era periodista y nunca pensé que iba a acabar haciendo esto. No reniego de ello, pero si la gente quiere saber cómo soy, soy más Radio Gaga.

Tener que mirar todas las mañanas las audiencias es una putada

El programa tiene un componente emocional muy fuerte. ¿Eres de los que te llevas el trabajo a casa?

Es imposible no hacerlo...esto te cambia. Incluso al espectador que ve Radio Gaga le cambia la manera de ver las cosas. A mí, por ejemplo, el programa de Benidorm me cambió la manera de ver un viaje de jubilados. Ahora creo que está muy bien que nuestros impuestos vayan a esos ancianos que se han pasado la vida currando. Podemos hacer algo muy importante ayudándoles para que puedan disfrutar de una manera tan noble.

¿Te da tranquilidad que 'Radio Gaga' no se enfrente a las audiencias semana a semana al estar en la televisión de pago?

Te garantizo que tener que mirar todas las mañanas las audiencias es una putada, y lo digo yo que Zapeando va bien y ya no tenemos dudas. En esto, la televisión es muy desagradecida, aunque también tiene un punto positivo porque te ayuda a mejorar.

¿Cuándo te das cuenta de que 'Radio Gaga' está gustando?

La reacción en redes sociales el día del estreno fue algo descomunal, hubo muchos comentarios positivos.

Y tengo una anécdota. Cada vez que hacemos 100 programas en Zapeando los presentadores quedamos a cenar para celebrarlo y en el restaurante se monta jaleo. Un día yo iba al baño y una pareja que estaba en la mesa me dio la enhorabuena por el programa, pero se refería a Radio Gaga. Después, la mesa de al lado empezó a decir que era magnífico, maravilloso. A mí los halagos me la pelan. Es todo bastante superficial porque a nadie le gusta tu esencia, solo una parte que ve de ti, pero cuando me dicen cosas bonitas de Radio Gaga me gusta, me reconocen, pero porque reconocen a todo el equipo del programa.