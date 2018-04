¿Apoyas a Shawn Mendes y Why Don’t We?

Aún emocionados con el subidón de audiencia del programa, según los últimos datos del Estudio General de Medios (EGM), nos encaminamos a una nueva edición con dos candidatos de los que hacen furor entre los fans más jóvenes.

Uno de ellos es Shawn Mendes. Después de terminar su Illuminate World Tour, el canadiense tiene a punto un nuevo trabajo que anunció en redes sociales con una sugerente foto en bañador, y que pudo escuchar en primicia Tony Aguilar el pasado martes en Londres. Tony, además, tuvo ocasión de entrevistar a la estrella para LOS40, y regresó con muy buenas sensaciones.

El single de avance de ese nuevo trabajo se titula In my blood, un tema muy íntimo que cautivó a la Mendes Army cuando vio la luz el pasado 22 de marzo. Si quieres que el cantante y compositor regrese a la lista, debes apoyarlo en Twitter con el HT #MiVoto40ShawnMendes.

Y de un ídolo consagrado a una boy band que puede darnos muchas alegrías en los próximos meses. Se llaman Why Don't We, vienen de Estados Unidos, y no son nuevos en esto: publicaron su primer single en 2016, hace ya dos años, aunque fue con Something different, lanzado a principios de 2017, cuando consiguieron bastante notoriedad en su país y empezaron a cimentar su fandom.

Ahora los chicos de WDW pueden seducir también a los fans españoles, y el primer paso es entrar en la lista de LOS40. El single que nos presentan es Trust fund baby, y requiere de tu apoyo en redes con el HT #MiVoto40WhyDontWe. ¡Suerte a todos!