Liam Payne habla en Español con Xavi Martínez

LIAM: Gracias! Gracias por querer pasar un rato conmigo. Os está gustando la nueva canción?

GEMA: Si! Es fantástica!

XAVI: Si!! Ha sido una gran sorpresa para nosotros.

L: El tema con esta nueva canción, es que como he tenido momentos tan buenos en España, quería daros algo de vuelta. Así que decidí hacer esta canción con toques latinos específicamente para estos fans y obviamente para que todo el mundo la disfrute también. Y además es increíble poder hacerlo con uno de vuestros mejores artistas del ámbito latino, con J Balvin.

X: Liam, mi pregunta es… ¿Te diste cuenta hace meses o en el último año que el sonido urbano es la gran explosión?

L: Sí, claro. Además ‘Despacito’ fue la canción más grande del año. Si, creí que era lo mejor hacerlo. Pero lo curioso de esta canción es que cuando empezó era completamente en inglés, no había nada latino o español en ella. Y cuando conocí a J Balvin, decidimos llevarnos la canción hacia el lado latino y ha sido por su sabor y su toque, que la canción ha acabado tan increíble desde que me lo crucé en el camino.

G: ¿Y has intentado hablar en español con J Balvin?

L: Si, nos lo hemos pasado bien. Yo puedo decir palabras obvias como “Hola ¿Qué tal? Bien ¿Y tu?” y por cierto, ¿Qué significa hasta luego? (lo dice en español)

X: Significa que nos vemos luego.

L: Si, te veo luego o hasta pronto, verdad?

X: Sí

L: Claro, yo se lo decía a la gente y no sabía si lo estaba diciendo bien porque es algo que aprendí cuando era pequeño. Y también se decir “una hamburguesa, un sacapuntas”

X: Grande grande!

L: Sí, es una de mis palabras favoritas, un sacapuntas.

X: Estoy en shock ahora, es genial. ¡Un sacapuntas!

L: “Una regla” Puedo decir todo lo que tiene un estuche aunque llevo años sin tener uno.

G: Te imagino en el centro de España diciéndolo…

L: Sí, a los fans les encanta. Es muy gracioso porque solía hacerlo en los conciertos y decirlo en las entrevistas. Es la palabra de la que siempre me acuerdo desde que era niño. Y cuando iba a conciertos, la gente tenía pancartas que ponía “un sacapuntas” Y la gente me decía “Di un sacapuntas” Y era como mi marca reconocible.

X: Adoro a este chico definitivamente. Liam, te vamos a ver muy pronto aquí en Madrid. El 4 de mayo. “May4th be with you”

L: Be with you!! pero el Primavera Pop va va a ser mejor que Star Wars. Pero sí, no puedo esperar a ir a España y tocar para vosotros. Va a ser fantástico. Como he dicho, ha sido muy divertido con recuerdos muy distintos y como he dicho también, he hecho esta canción para vosotros, el mundo latino es una parte muy grande de mi música y también de mi base de fans, tanto España como américa latina. va a ser genial. Voy a aprenderme las palabras para cuando cante esta canción solo.

X: Gracias Liam. Este 4 de mayo va a ser muy especial para nosotros porque vas a cantar por primera vez en España solo. Además vas a cantar con grandes artistas como Clean Bandit. Pero creo que tu eres el gran artista en esta noche. Espero que cantes este nuevo single que tienes con J Balvin pero que no solo cantes una canción.

L: Oh no claro! Tengo algo tremendo preparado para vosotros y además voy a empezar con los ensayos dentro de poco. Así que serán 3 o 4 canciones. Quiero ir pasar tiempo con vosotros. Además, ha pasado mucho tiempo y además se lo debo a los fans, su dedicación con todas mis canciónes ‘For you’ o ‘Strip that down’ así que espero que lo disfruten tanto como yo.

G: Y qué hay del baile. ¿Has practicado? Ya sabes que a nosotros nos encanta bailar.

L: Claro, ¿Qué tipo de baile crees que pega con esta canción?

G: Cualquier tipo de baile donde muevas las caderas.

L: Vale, mover las caderas.

G: Ir hacia abajo.

L: Vale, me gusta.

Liam, Sabes que Xavi es juez de Factor X en España. Se estrenó la semana pasada y hoy es el segundo programa.

L: ¿Cómo te sientes? ¿Has encontrado talento?

05:44 X: Hay un talento increíble. Cuando vengas a España, el 4 de mayo espero que si tenemos tiempo (he hablado con Universal) me encantaría presentarte a alguno de los talentos de esta edición.

L: Sí, claro, definitivamente! Siempre me gusta hablar con gente joven que está empezando en la industria. Así que si tenemos tiempo, estaré ahí.

G: Liam, ¿Qué tipo de consejo le darías a alguien que está empezado? Por ejemplo, a los que se enfrentan a unos jueces en un talent show como Factor X.

L: Yo les diría que a veces muchos olvidan que con el sueño se te olvida que la vida sigue a la vez, así que les diría que escriban o recuerden la persona que son. Siento que yo tardé muchos años en hacerlo, llevo 10 años en esto. Para mi, cuando empecé me centré mucho en mi sueño pero me olvidé de la parte de que había que vivir la vida. Tienes que pasartelo bien en esto, porque además te vas a encontrar con muchos obstáculos por el camino que te van a lanzar si eres bueno, así que tómate tu tiempo. Y no tengas miedo si te dicen que no, práctica, práctica, práctica si de verdad crees en ti. Y a la gente que lo consigue, recuerda siempre de dónde vienes y quién eres y eso te vendrá en unos años. Porque seguramente te perderás completamente en el mundo de la fama y las celebridades, así que acuérdate de esto.

X: Liam, creo que tienes una gran personalidad y un talento increíble. Creo que Justin Timberlake a lo mejor tiene miedo de tu carrera.

L: Sabes, amo a Justin Timberlake. Creo que es increíble. Si consigo ser un 5% en unos años de lo que es Justin, sería maravilloso. Es mi ídolo. Tuve la suerte de conocerle unos minutos hace tiempo en unos premios y espero verle pronto. Pero gracias de verdad por tu comentario, es fantástico. Gracias de verdad, me lo llevo conmigo.

X: Él es el rey, a lo mejor estamos hablando con el Príncipe. Enhorabuena por tu carrera, por tu nuevo single tan increíble con J Balvin. Gracias por ser parte de la comunidad latina e hispana. Nos vemos pronto!!

L: Gracias! Disfrutad de la canción y quiero darle las gracias a todos mis fans. No puedo esperar a ir para veros! Así que “Te amo” ¿Sabes?

X Y G: Nosotros te amamos! Sacapuntas, regla.

L: Me encantan las sacapuntas

G: Nos vemos pronto Liam

L: Sí, nos vemos pronto: Hasta luego

X: Hasta luego, gran abrazo mi amigo!

L: Nos vemos pronto! Gracias!

G: MUA!

L: Adiós!