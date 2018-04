Natalia Ferviú y Amaia Salamanca flipan con el nuevo look de Miriam Giovanelli

La última imagen televisiva que tenemos de Miriam Giovanelli es la de la rubia explosiva de su personaje en Velvet como hermana de Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre).

Y sí, su color habitual de pelo es el rubio aunque ahora ha decidido cambiarlo (por lo menos en apariencia). Nos ha sorprendido con una larga melena castaña, con ondas que llama mucho la atención.

Además, se ha pintado un círculo en la frente que ha hecho alabar a muchos su look hindú. Lo ha completado con un chándal negro (quién dijo que no era una prenda de estilo) y una camiseta con uno de los iconos del pop del siglo XX, Lady Di.

🎬 Una publicación compartida de Miriam Giovanelli (@miriamgiovanelli) el 19 Abr, 2018 a las 1:57 PDT

Entre los muchos que han flipado están Amaia Salamanca que no ha dudado mucho y en seguida ha compartido unos emoticones con las palmas levantadas.

Tampoco se ha podido resistir Natalia Ferviú que, de esto de los estilismos sabe un poco, y también ha recurrido a los emoticonos, en su caso un smile con ojos de corazón junto a un “Me fliiiiipa!!”.

Como no ha hecho ningún comentario no sabemos si será algo temporal o definitivo y si responde a un nuevo proyecto del que todavía no tenemos noticias. Desde luego, me uno a la actriz y la estilista para aplaudir este cambio que le da un look muy potente.