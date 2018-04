Si te cruzas en la calle con una menina firmada por Alejandro Sanz o Marta Hazas...

Si estás dando un paseo por Madrid y, de pronto te encuentras la figura de una de las meninas de Velázquez tuneada y firmada por Alejandro Sanz, Marta Hazas, Jordi Mollá o Carlos Baute no piensen que se te ha ido la olla. La capital de nuestro país se ha convertido en una enorme galería al aire libre en la que podrás encontrarte estas obras hasta el próximo julio.

¿Pero qué es todo esto? Tranquilo que te lo explico. Se trata de un proyecto artístico y urbano en el que lleva trabajando varios años Antonio Azzato, un venezolano que está pletórico con que su visión se haya hecho realidad.

Figuras de 1,80 metros y 30 kilos de peso repartidas por los lugares más emblemáticos de la ciudad y que, una vez cumplida su función aquí, recorrerán mundo.

Su objetivo es promocionar Madrid como capital de la moda pero, en el fondo, es una absoluta reivindicación de Madrid a través del personaje de un cuadro que se aloja en ella.

Así de entrada, interesante y, por eso, era necesario saber más y nada mejor como hablar con el protagonista.

Llevas años preparando este proyecto. Ahora que es una realidad, ¿qué sensaciones tienes?

Al ver la reacción de la gente en la calle, disfrutando de las meninas, con colas de gente para hacerse fotos, se confirma mi teoría de que Velázquez necesita seguir comunicando un mensaje. Las meninas están más vivas que nunca y han llegado a las calles del mundo para alzar su voz, eso genera en mí una mezcla de sensaciones: alegría, satisfacción y una responsabilidad enorme.

¿Qué simboliza para ti una Menina?

El título inicial del cuadro era La Familia del Rey Felipe IV, y luego de 200 años, al ser inventariado en el museo de El Prado pasa a llamarse Las meninas, que eran las sirvientas, para mí una menina simboliza la reivindicación.

¿Por qué Velázquez?

Llevo años yendo al prado a ver ese cuadro, solo a ver ese cuadro, es simplemente mágico, he visto a gente llorar viendo Las meninas. En ese momento me dije, algo pasa aquí y hay que investigarlo.

¿Qué es Madrid para ti?

Un reto. Madrid es una ciudad que te invita a ser el mejor en lo que haces. Millones de personas salen todos los días a la calle a ser los mejores, de modo que si no das lo mejor de ti te quedas rezagado. Madrid es una ciudad única, que abraza a todo aquel que quiere estar en ella y que viene con la intención de amarla y respetarla como lo hago yo.

Sacar el arte a las calles. ¿Crees que la gente lo aprecia?

Sin duda, creo que es necesario para la sociedad tener más contacto con el arte, y eso solo se logra acercando el arte a las personas, creo que las calles deberían ser los grandes museos de las ciudades y espero que con esta exhibición se cree un precedente.

Alejandro Sanz, Carlos Baute, Marta Hazas, ¿cómo valorarías sus obras?

Todos coincidieron en algo, plasmaron el amor que tienen por Madrid de una manera distinta.

Alejandro Sanz está presente en el soundtrack personal de todos los españoles y se ha inspirado en sus musas, con un collage de todas ellas.

Carlos Baute expresando que Madrid está en su ADN. Su familia ha nacido aquí, y creo que ha aportado mucho, a nivel artístico, a España. Es una gran persona.

Marta Hazas nos convirtió en protagonistas de una obra de teatro con su espectacular menina, inspirada en Sabina y en el sentimiento teatral que destila Madrid.

También tenemos una de Domingo Zapata, artista de prestigio internacional, ¿llevaba ventaja?

Cuadrar la agenda de Domingo fue complicado, así que hizo su menina durante una mañana, en una escala de un viaje entre Mallorca y Nueva York. Para mí fue inspirador verlo trabajar, la facilidad con la que logró hacerla fue impresionante, la conclusión para mí es que cuando haces algo con pasión todo fluye rápidamente.

No te voy a preguntar cuál es la que más te ha gustado pero sí la que más te ha impresionado o sorprendido.

A todas las siento como hijas que se independizan y las quiero por igual, sin embargo me quedo con una cargada de mensaje y de ADN, hecha por Paco Arango de la fundación Aladina. Es un collage con dibujos y mensajes de ánimo que hacen las visitas y familiares para los niños enfermos de cáncer. En ella hay un mensaje que me conmovió: “El éxito en la vida no está en vencer siempre sino en no rendirse nunca”.