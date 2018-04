LOS40 estrena ‘Tres minutos’, el nuevo vídeo de Brisa Fenoy

Por Selene Moral

Voy a intentar resumir Tres Minutos en tres conceptos y me dices qué opinas: 1) Superación, 2) "pa fuera lo malo" 3) más trapeo y un toque chill.

Brisa Fenoy: Has acertado bastante, empezando porque es un mix entre el trap y el chill. Yo la llamo la canción mindfullness, ya que este concepto significa parar. Parar para encauzar el camino hacia el reencuentro con tu verdadera identidad. Pararte para saber donde estás y hacia donde quieres avanzar. Y con todo ello tirar lo malo, superarlo y quedarte con las cosas buenas de la vida, por lo que merece la pena vivir.

¿Dónde habéis rodado el vídeo? ¿México? ¿En qué barrio y por qué ese?

B.F.: Entre Isla mujeres y Cancún. Si, México. En varios barrios, barrios donde la gente es feliz con poco, donde lo vivencial supera a lo material, donde abunda bondad, donde los niños juegan en la calle y la gente te da todo teniendo poco.

Lo material, el estilo de vida de occidente, la vida moderna, el vivir para trabajar... no es directamente proporcional con ser feliz. Así que hay que pausarse, respirarse, sentirse para no perderse por lo material, por el consumo, por el éxito.. ese no es el éxito real.

¿Qué te llevas de sus gentes y cómo fue el encuentro con los niños?

B.F.: Súper, son increíbles, la región mas pobre y a la vez mas feliz. Descubrir esa parte de México, su cultura mas profunda, sus gentes, su bondad y sinceridad. Sus ganas. Los niños son el futuro, y todos lo tenemos dentro, nuestro niño olvidado de la infancia, nuestra pureza, nuestra ingenuidad... ¿por qué no la volvemos a sacar? ¿Por qué siempre esconderla? ¿Por qué no ser transparentes los unos con los otros y ser honestos? ¿Por qué no volver a sacar al niño que fuimos y que tenemos dentro asustado y escondido?

Vuelves a dejarnos K.O. con la estética y la fotografía del vídeo. ¿Has estado muy involucrada en el proceso creativo?

B.F.: Si, al fin y al cabo soy mi propia directora creativa y elijo el equipo muy bien con el que voy a trabajar para mis vídeos, miro muchas opciones antes de elegir, en este caso ha sido un equipazo, con directores como Mar del Corral y Victor Bensusi, Adri del Val director de foto, Dario Missaghian foquista... los lié y me los llevé a México a todos.

Para tus looks sueles recurrir a diseñadores noveles. ¿De quién es el traje que llevas en el vídeo?

B.F.: En este caso elegi a Maria Escoté. Porque me parece una apuesta muy acorde conmigo, elegante pero innovadora, con muchos colores saturados, y hecho con mucho arte. Las piezas de Anillarte también me resultan interesantes, cadenas que nos cubren ...

Sabemos que ya estás haciendo algunos conciertos... Para quienes no te hemos visto aún... ¿Qué podemos esperar de tus shows? ¿En qué consiste tu propuesta?

B.F.: Mi propuesta consiste en que el poco tiempo que esté en el escenario, llegue a crear un vínculo entre el público y mis mensajes. Mezclo mi sonido electrónico con loops que voy lanzando yo misma con la Ableton Push y otros temas en acústico con voz y teclado. También hay muchas novedades porque canto muchos temas que aún no han salido y suelo hacer modificaciones de los que ya han salido... me gusta explicar bastante bien el concepto de cada canción para que cale hondo, y entiendan lo que soy y lo que quiero transmitir con cada tema.

Y por último, ¿dónde actuarás próximamente?