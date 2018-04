Subidón latino y ensalada de estilos: this is Nathy Peluso

Hip hop, jazz, salsa, trap bohemio y vanguardia. Nathy Peluso es una artista genuina que nos propone un proyecto musical lleno de referencias y una fusión de estilos sin precedentes.

Argentina, aunque afincada en España, esta cantante y compositora está fascinando a la prensa especializada con el carácter de sus canciones, hasta el punto de convertirse en un fenómeno de la música urbana. En los últimos meses lo ha petado bastante con Corashe, una canción inclasificable y sublime.

Siempre escuchó hip hop, pero nunca se planteó ser rapera. Le fascinan la música, el arte y encontrarse a sí misma. Es una artista emergente, entre otras cosas, porque proclama una actitud más que un estilo musical.

Ella no es muy de estilos, o más bien, no le hace ascos a ninguno. En una entrevista reciente en Yu No te pierdas nada, Peluso contaba que le gusta la música, la apertura musical y que encuentra belleza en cualquier género. "Yo ahora hago este estilo, pero quizás podría sacar un disco de bossanova".

Su música es una ensalada de estilos. Sus canciones inclasificables. Y ese es parte de su encanto. Soul, salsa, jazz, blues, trap... todo se junta para dar forma a una propuesta única.

No nos extraña. Sus influencias son variopintas. Desde muy joven se interesó por la música. Nina Simone, Sinatra, ritmos latinos y mucho hip hop es lo que cató de pequeña, pero también participó en coros de iglesia. En la adolescencia grabó sus pequeñas maquetas, pero es ahora con 22 años cuando ha empezado a tomarse en serio "la movida", como ella misma dice.

Además de no encajar en ninguna etiqueta, Nathy concibe su proyecto como performance artística. Sus canciones supuran amor sin renunciar a las letras empoderantes: "proclamo la fuerza femenina", explicaba en su entrevista con Dani Mateo en LOS40.

Nathy Peluso lanzaba hace unos días su EP La Sandunguera, que también da nombre a su nuevo single. Además, esta grabación contiene otras canciones como Estoy triste, Hot butter, Gimme some pizza, Ma Time o La Passione con los barceloneses Big Menu.