Rasel: “Me encanta lo que han hecho Ana War y Aitana con ‘Lo Malo”

Lo conocimos en 2007 cantando rap en su primer disco Publicidad Engañosa. Ahora, once años después, Rasel se ha convertido en un artista del género de moda, el reggaetón. Él lo tiene claro que sigue haciendo lo mismo que cuando empezó: cantar género urbano.

Su último single junto a Danny Romero, Jaleo, acaba de alcanzar el millón de visitas en Youtube. Un tema de ritmos latinos que te invita a bailar en todo momento. De hecho, la canción se ha convertido en una de las favoritas de la última edición de Supervivientes, a la que, por cierto, Rasel asegura estar siguiendo.

Pero no se trata, ni mucho menos, de su primera colaboración. ¿O no os acordáis de Me Pones Tierno junto a Carlos Baute que no paraba de sonar en 2013? Además, Rasel ha colaborado con Bebe, David Lafuente, Jadel o Henry Mendez. Y no son los únicos, de hecho nos ha asegurado que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto con uno de los artistas latinos del momento.

En LOS40, hablamos con Rasel de música, futuros proyectos y hasta de…¡realities!

Acabas de superar el millón de visitas con Jaleo en Youtube, ¿ves Jaleo como una de las canciones del verano?

No sé si será una de las canciones del verano, pero sí es verdad que estamos muy contentos con el tema. A la gente le está gustando muchísimo. Estamos recibiendo muchos vídeos. Lo que más me gusta del tema es que lo están bailando desde críos hasta gente ya mayor, con ochenta y pico años. Es una señal para mí de que está gustando mucho y que está funcionando muy bien.

¿Cuál crees que podría convertirse en la próxima canción del verano?

Ahora mismo hay muy buenos temas de artistas a los que admiro. Nosotros estamos centrados en la promo de Jaleo. Por tirar de aquí de la gente de la tierra, me encanta lo que ha hecho Ana War y Aitana con Lo Malo. Ese tema está muy chulo. También el de Carlos Baute con mi amiga Maite Perroni. Cualquier tema puede ser el del verano. Al final la gente decide lo que quiere escuchar.

¿Cómo surgió colaborar con Danny Romero?

Teníamos pendiente desde hace varios años hacer algo juntos, pero no surgió la oportunidad hasta hace poquito que coincidimos en un estudio. Él estaba haciendo sus cosas y yo las mías. Allí, hablando, dijimos “¿por qué no nos unimos e intentamos hacer algo?” De ahí surgió este tema de una manera muy natural. Estamos muy contentos con él.

Os vemos bailando en el vídeo de Jaleo, ¿os costó mucho aprender la coreografía?

Hay una anécdota bastante graciosa. Yo estoy lesionado ahora mismo. Me rompí el tendón de Aquiles hace unos meses por lo que el vídeo lo grabé totalmente cojo. No podía ni andar. Así que yo bailé poco. Lo que hice son muchos medios planos.

Empezaste cantando rap con Publicidad engañosa, ¿cómo has acabado cantando reggaetón?

Publicidad Engañosa es de 2007. Si miro hacia atrás, hace ya once años desde que lo grabé. Antes de eso yo llevaba ya cinco años en la música, así que llevo más de dieciséis dedicándome a esto. En este tiempo he visto pasar muchísimos estilos por delante de mí. Yo creo que con lo que estoy haciendo ahora mismo, sigo siendo fiel al estilo con el que empecé. Yo sigo haciendo música urbana que es lo que me gusta. Estoy muy contento ahora porque por fin tiene un reconocimiento mundial.

¿Crees que por fin el sonido urbano está en la posición que se merece?

Ahora mismo está en muy buen momento. Está entre los temas que más suenan. Incluso que esté entre los números uno del mundo como Despacito nos viene muy bien a todos los que hacemos música urbana.

¿Algún nuevo proyecto en el aire?

Estoy trabajando en un proyecto muy chulo. Ahora viajamos a Puerto Rico para grabar mi siguiente single. Espero que sorprenda porque viene con una colaboración que, aunque no puedo desvelar todavía, creo que va a gustar mucho. Es un artista latino que está muy en boca, es todo lo que puedo decir. Estoy muy contento de poder trabajar con un cantante que esté en el primer nivel.

¿Con qué artistas te gustaría colaborar en un futuro?

Yo tengo varios referentes que me gustan muchísimo. Uno de ellos es Residente de Calle 13. Lo admiro muchísimo desde que empezó. Ojalá algún día se cruzaran nuestros caminos y podamos hacer algo.

Tengo pendiente hacer un tema con mi hermana Dama desde hace muchísimos años. Creo que ahora llega el momento. Tenemos entre manos un proyecto muy chulo. Siempre hemos tenido claro que queremos hacer algo de lo que estemos seguros cien por cien y que pueda funcionar. Ahora lo tenemos.

Tu canción Jaleo se ha convertido en uno de los himnos de Supervivientes, ¿lo estás siguiendo? ¿Tienes concursante favorito?

Sí, lo estoy siguiendo porque siempre es una alegría escuchar tu tema. La verdad que me está sorprendiendo mucho Alberto Isla. Me está pareciendo un tío que lo está haciendo muy bien y que está haciendo un gran programa.

Hace unos días ayudaste a la policía a encontrar, gracias a un tuit, al presunto responsable de un accidente. ¿Cómo lo hiciste?

Fue curioso. Yo vi a una pareja que le dieron un golpe y el coche se dio a la fuga. Ellos colgaron un vídeo donde aparecía el coche, pero su difusión era muy cortita. Yo, que tengo varios contactos, puse ese tuit con el vídeo en mis redes sociales para que la gente ayudara. A las tres horas me llamó la policía para saber y les expliqué lo que les había pasado. Gracias a ese tuit donde se veía la matrícula del coche pudieron dar con la conductora. Estoy muy contento porque si las redes sociales se usan bien, se puede hacer el bien.

Has participado como invitado en Tu Cara Me Suena, ¿te verías como concursante en un futuro?

Es un programa que me encanta, donde me divierto mucho y donde siempre me han tratado genial. En un futuro yo no cierro las puertas a nada. Es verdad que son muchos nervios. Cuando tienes que hacer de otro artista tienes una gran responsabilidad, pero me lo pasé muy bien. Sin duda repetiría.

¿Y a quién imitarías?

Yo tengo muchas opciones: Dani Martín –que me gusta mucho-, Estopa, Rafael…

Para terminar ¿con qué artista te irías de jaleo?

Un jaleo siempre es bueno pegárselo con alguien a quien quieres. Con Danny Romero que es con quien he hecho el tema y tenemos un jaleo pendiente ahora que hemos pasado el millón de visitas en Youtube.