¿Es siempre el primero que abandona un grupo de fans el que tiene más éxito?

Cuando en diciembre de 2016 Camila Cabello anunció que dejaba Fifth Harmony, los más veteranos analistas del pop podrían haber apostado cualquier cosa a que sería la componente del grupo con más éxito en solitario. Y habrían acertado. Camila, el primer álbum de la cantante nacida en Cuba, ha sido un bombazo internacional, lo mismo que el single Havana.

Era predecible: la historia nos dice que un alto porcentaje de los cantantes que son los primeros en abandonar un grupo de fans (una boy band o una girl band) tienen más posibilidades de petarlo que sus excompañeros.

Pero la música pop no es una ciencia exacta, y no siempre ha ocurrido así. Hemos echado la vista atrás para comprobarlo.

Take That y Robbie Williams

Dejar la nave en plena cresta de la ola puede abocar al naufragio. No fue el caso de Robbie Williams, al que los fans de Take That tenían por “el graciosillo” o “el gamberro” pero no exactamente por el que más talento tenía del grupo. El quinteto se quedó en cuarteto en julio de 1995, y aunque la carrera de Robbie empezó dubitativa, enseguida llovieron los éxitos, lo que unido a su incuestionable carisma hizo de él una superestrella en Reino Unido y el resto de Europa. Tras la separación de la banda, Gary Barlow y Mark Owen se las prometían muy felices (aún recordamos los desmayos que provocaron a su paso por España) pero no llegaron a igualar la repercusión de Robbie.

One Direction y Zayn Malik

Vaya por delante que One Direction no se han separado. Tan solo Zayn ha abandonado la formación, que, oficialmente, solo se ha tomado un respiro. Lo cual no quita para que todos ellos hayan grabado ya en solitario. ¿Ha sido Zayn, que hizo de avanzadilla, el más exitoso? Su álbum Mind of mine fue número uno en Estados Unidos, lo mismo que el single Pillowtalk. Su sonado romance con Bella Hadid ha hecho correr ríos de tinta. Pero sería difícil determinar si eso significa más éxito que lo de Harry Styles, que con su álbum homónimo también llegó al primer puesto de ventas en Estados Unidos, ha recibido excelentes críticas por su música e iniciado una interesante carrera como actor. De momento tampoco les ha ido mal a Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Spice Girls y Geri Halliwell

Geri dejó mudos a los seguidores de Spice Girls cuando anunció su marcha en mitad de una gira europea, en mayo de 1998. Tuvo cuatro números uno seguidos en las listas de ventas del Reino Unido, uno de ellos el single Mi chico latino, muy bien acogido en nuestro país. Aunque su principal contribución a la música fue un refrito de una canción de 1983 titulada It's raining men, de las Weather Girls (el último de esa secuencia de éxitos). En realidad, ninguna de las Spice Girls ha triunfado apoteósicamente en solitario. Mel C grabó discos interesantes, incluida una colaboración con el rockero Bryan Adams, y tuvo dos números uno en Reino Unido. A la que mejor le ha ido, sin duda, ha sido a Victoria Adams, pero por motivos extramusicales que todos conocemos.

*N Sync y Justin Timberlake

Se veía venir: Justin ya era claramente el más pintón de *N Sync antes de que en 2002 la banda decidiera hacer un break. Su romance con Britney Spears, que acabó por esas fechas, disparó su popularidad. Justin jugó bien sus cartas: se juntó con los productores The Neptunes y Timbaland para dar forma a su primer disco, Justified (2002), una verdadera joya. A la pregunta de si es el miembro de *N Sync con más éxito en solitario, la respuesta es: ¿alguien lo duda?

Backstreet Boys y Nick Carter

En su primera etapa ninguno de los chicos dejó a sus compañeros en la estacada: todos juntos decidieron tomarse un descanso en 2002, después de una gira mundial y un disco de grandes éxitos. Volvieron en 2005 con Incomplete, un baladón impresionante, y desde entonces han publicado cinco álbumes. Aun así, el primer componente en publicar en solitario fue Nick Carter, con el tema Help me (2002). Contra pronóstico, no ha vivido mejores momentos que el resto de miembros de BSB. Kevin Richardson sí que dejó la banda en 2006, pero a día de hoy su anunciado álbum en solitario sigue sin ver la luz.

Fifth Harmony y Camila Cabello

Por alguna razón, a diferencia de las boy bands, los grupos de chicas en general no causado estragos, a excepción de Spice Girls. Quizá por eso, Pussycat Dolls primero y Fifth Harmony después terminaron arrojando la toalla. Antes de que se produjera el fatal desenlace, una bien aconsejada Camila Cabello decidió tirar por su lado, y estamos seguros de que no se arrepiente. Havana ha sido número uno en Estados Unidos, y también el álbum Camila. Al resto de chicas de Fifth Harmony (la mayoría ya han grabado colaboraciones con otros artistas) no les ha dado tiempo a llegar tan lejos.

NKOTB y Jordan Knight

Precursores de BSB, *N Sync y muchos otros, fue la marcha de Jordan Knight, en 1994, lo que precipitó el final del grupo, aunque Jordan no debutó en solitario hasta febrero de 1999 con el single Give it yo you (casi se le adelanta Joey McIntyre, que publicó su primer álbum un mes después). A decir verdad, les ha pasado como a Spice Girls: la fuerza que tenían como grupo no la han tenido como solistas. Fuera de la música al que más le sonríen los negocios es a Donnie Wahlberg, actor (como su hermano Mark) y copropietario del restaurante familiar Wahlburgers en Boston, sobre el que se ha producido un reality de televisión.