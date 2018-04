Llega el momento de saber si Selena Gomez y Marshmello repetirán en el Nº 1

1.504.000 oyentes: esa es la espectacular cifra de seguidores que os pondréis este sábado delante de la radio para seguir una edición más del programa líder (más líder que antes) de los fines de semana: Del 40 al 1 Coca-Cola. Esta semana conocíamos el dato del EGM según el cual hemos crecido en 295.000 oyentes. ¡Gracias familia!

Y llegamos a este sábado con Selena Gomez y Marshmello en el número 1 con Wolves. Es su segunda semana no consecutiva en lo alto, y ambos tienen el tirón suficiente como para resistir en primera posición una semana más.

Pero pisándoles los talones tenemos ni más ni menos que a Aitana y Ana Guerra con Lo malo, que ya fue número 1 y quienes podrían recuperar la medalla de oro, dado que es sin lugar a dudas uno de los éxitos del momento. Quizá el mayor ahora mismo a cargo de artistas españoles. El dúo de triunfitas está en el #2. Y en el #3 está otra colaboración de mucho nivel: la de Anitta con J Balvin, un J Balvin al que tenemos también en el #4 con su colaboración con Nicky Jam. ¿Estará entre ellos el nuevo líder?

Los fandom seguro que estáis también muy pendientes del futuro que les espera a los dos candidatos: Shawn Mendes y Why Don't We. Dos artistas con muchísimos seguidores que ya están recibiendo apoyos con #MiVoto40. ¿Serán suficientes para verlos dentro? No tardaremos en saberlo.

También habrá espacio para el recuerdo. Este viernes nos dejaba el DJ sueco Avicii, a los 28 años de edad, y le rendiremos homenaje evocando algunas de sus mejores canciones.

