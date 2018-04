Maluma y Shakira de nuevo juntos, para revelar algunas intimidades

Shakira: “Yo no me siento como una ‘sex symbol’. Quizás haya mucha gente que me vea así pero otros, no. Otros me ven como a una persona que les ha hecho compañía a lo largo de sus vidas con la música, como alguien que les cae bien. Algunos días yo diré ‘wow, qué buena estoy’, pero también tengo muchos días de pantalón de chándal y camiseta holgada. Creo que todas las mujeres tienen ese lado camaleónico. Somos un poco madres, un poco profesionales, un poco sexis… todas las mujeres tienen que equilibrarlo sea cual sea su edad”.

Maluma: “Yo he decidido tener a 8 bailarinas sexis en mis coreografías. Hay muchas mujeres que me vienen a ver actuar, pero también tengo fans masculinos”, asegura, “yo no me despierto pensando que soy un ‘sex symbol’. Busco algo más espiritual. Y si no quieres parecer un ‘sex symbol’ sino una persona interesante, las mujeres se sienten más atraídas”.