Así suena la colaboración de Liam Payne y J Balvin

Mi gente fue la primera canción que Liam Payne escuchó de J Balvin. Luego, un amigo en común los presentó y quedaron en un restaurante de Nueva York donde se dieron cuenta de que tienen formas de entender la vida muy similares.

Ahora se consideran buenos amigos y tienen la confianza de llamarse por teléfono o facetime en cualquier momento. “Es una persona con la que te encariñas muy fácilmente”, contó en una entrevista con Publinews.

Son el ejemplo de que un idioma no es barrera. Liam sólo sabía decir tres palabras antes de conocer al colombiano, ‘hola’, ‘qué tal’ y ‘sacapuntas’, sí, ‘sacapuntas… “me acordaba cuando me la enseñaron en el colegio porque me pareció una palabra muy larga”, aclara.

Los vídeos que han compartido en este tiempo dejan claro que hay muy buen rollo entre ellos. Por eso encajan tan bien en Familiar, el tema que les ha unido. “Una canción de amor y libertad que habla de una situación que muchos hemos vivido. Es de sentirte atraído por alguien y querer ir en su búsqueda”, explicó.

El vídeo lo grabaron en Miami, “trata de un ambiente de club y tiene mucho baile. Tiene una onda de discotecas y de vidas lujosas”, explica. Pero para verlo todavía hay que esperar, de momento hemos podido escuchar la canción que nos ha dejado claro que ha sido Balvin el que se ha llevado a su terreno al ex One Direction.