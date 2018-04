¿Cuánto cobran los triunfitos? Amaia lo desvela en un nuevo vídeo viral

Amaia ha vuelto a regalarnos un momentazo. En este caso, la ganadora de Operación Triunfo 2017 ha confesado cuánto cobran los triunfitos. La respuesta es sencilla: "nada".

Sin embargo, este "nada" tiene ciertos matices. Amaia y Alfred han aparecido en Comando Actualidad para hablar de su vida tras salir de la academia y hacer promoción de Tu Canción.

Ante una de las preguntas de la reportera, cuestionando sobre el dinero que están ganando, Amaia ha dicho: "No, no nos pagan nada. Sólo los conciertos. Los 100.000 euros que me corresponden como ganadora de OT me los dan en julio. Se los daré a mis padres, que sabrán que hacer con ellos".

Estas palabras han llegado tras las de Alfred, que sí que ha reconocido que su cuenta en el banco "está creciendo". La sinceridad y naturalidad de Amaia pone de manifiesto que los triunfitos no han cobrado nada, que es ahora, en su gira, cuando están empezando a incrementar las cifras en sus cuentas de ahorro.

Una nueva anécdota made in Amaia que se ha vuelto a convertir en viral. Después de revelar la grabación de un documental sobre OT 2017 y confesar que no tiene tiempo "ni de hacer caca”, la navarra protagoniza otro divertido episodio.