Shawn Mendes: “Las letras de este disco son muy personales”

Tony Aguilar se ha ido hasta Londres a entrevistar a Shawn Mendes. El cantante está a punto de lanzar su nuevo disco, un tercer álbum de estudio que recogerá el testigo de Handwritten (2015) e Illuminate (2016).

Los primeros sencillos de este trabajo, In my blood y Lost In Japan, son un auténtico éxito. En las dos canciones, Shawn explora con nuevos sonidos e influencias hasta ahora desconocidas. en su carrera musical.

Además, es en este nuevo álbum donde Shawn se abre por completo y se desnuda. Habla sobre su inseguridades, sus miedos, sus sentimientos y sus emociones más profundas. De hecho, tal y como afirma...

Las letras de este disco son muy personales

Esta entrevista cuenta todo esto y mucho más, una conversación entre amigos, entre Tony Aguilar y el cantante canadiense que no te puedes perder. ¡Play!

Y recuerda, esta entrevista es sólo la primera parte de lo mucho que aún está por ver... Quedan las preguntas que vosotros, los seguidores de Shawn Mendes, enviastéis al cantante... ¡Llegará dentro de poco!