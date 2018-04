Esto es lo que no vas a poder ver en PES 2019

Pro Evolution Soccer, el simulador de fútbol de Konami lleva años intentando reducir la distancia (de ventas, fundamentalmente) que le separa de su más directo competidor.

Pero las noticias para 2019 no son positivas. Y no porque Konami no esté intentando poner toda la carne en el asador para seguir mejorando los gráficos y la jugabilidad de uno de sus buques insignia desde hace dos décadas. Sino porque ya sabe que habrá algo con lo que no podrá contar el próximo juego.

Porque UEFA y Konami han confirmado que el acuerdo exclusivo de los derechos de la licencia Champions League concluye tras la final de la Champions en Kiev de este año.

Un golpe duro al menos en el territorio europeo ya que la presencia oficial del campeonato en exclusiva en PES era un aliciente para algunos jugadores.

Otros, sin embargo, ya han pedido a la compañía que se olvide de las licencias y apueste por mejorar sus modos de juego, anclados desde hace algunos años.

Habrá que esperar hasta finales de septiembre para comprobar cómo responde Konami a la pérdida de una de las señas de identidad de su juego futbolero.

Los más 'cenizos' auguran un futuro bastante negro para esta franquicia como ya sucedió con la rivalidad NBA 2K vs. NBA Live.

La comunidad de jugadores de Pro Evolution Soccer está a la espera de noticias