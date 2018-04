Labo, la magia de Nintendo

Cuando durante la sesión de prueba de Nintendo Labo la palabra que más escuchas por parte de tus compañeros de profesión es 'magia' no te 'queda más remedio' que dedicarle el titular de tu reportaje.

Así fue el anuncio de Labo

Nintendo España me invitó hace unos días a probar sus dos kits (o Toy-Con) de juguetes de cartón (Kit 1 o variado con 5 objetos y Kit 2 con el robot) que estarán a la venta la próxima semana.

He de reconocer que por mi perfil como jugador era escéptico ante las posibilidades de Labo pero tras la sesión de dos horas en el showroom de Nintendo mi opinión ha dado un giro de 180º.

Con mi faceta como padre recién estrenada, tengo claro que Nintendo está a punto de estrenar el Wii Sports de la Switch, es decir, el juego (en este caso, el juguete) capaz de reunir a toda la familia en torno a la consola, sobre todo a los más pequeños. Porque Labo está orientado al ocio familiar y a conseguir que padres/madres e hijos/hijas compartan horas de juego.

Este lanzamiento se sale del guión al que nos tenían acostumbrados (juegos electrónicos) pero como ellos mismos recuerdan, en los orígenes de Nintendo están los juguetes (cartas, manos extensibles, pistolas láser...)

Labo: Crea

Para poneros en situación, el Kit 1 de Labo permitirá crear 5 objetos diferentes: el antenauta, la caña de pescar, el manillar de la moto, el piano y la casa; mientras que el Kit 2 servirá para diseñar la mochila-robot.

Cada uno de ellos está compuesto por diferentes láminas o planchas de cartón, debidamente numeradas y ordenadas para que no nos perdamos en el montaje.

Precisamente en la creación de estos juguetes es donde invertiremos una buena dosis de tiempo y entretenimiento. Nuestra Nintendo Switch nos dará un tutorial en vídeo claro, preciso, táctil y tridimensional de cómo montar cada juguete una vez metamos el cartucho de Nintendo Labo en la consola.

Os puedo asegurar que no hace falta ser ningún manitas para crearlos (yo soy bastante torpe, de hecho, y lo conseguí). Basta con seguir paso a paso las indicaciones y tener paciencia: el antenauta sólo nos llevará 10 minutos pero para el 'robot' podríamos invertir hasta 6 horas en su creación.

Todo ello sin tener en cuenta que cada uno de estos juguetes es customizable y personalizable (hasta la extenuación) tanto con los cartones del propio kit como con material externo (cintas, hilos, rotuladores, pinturas...). Eso sí, intentad que no sea algo permanente porque aquí no hay posibilidad de lavado...

Pero más que construir o crear en un determinado periodo de tiempo (seguro que hay quien se pica para lograrlo lo antes posible), el objetivo es disfrutaz el proceso en familia y sentirse partícipe del proceso de creación de un juguete, algo que también podremos experimentar en la fase Descubre.

Labo: Juega

Una vez tengamos construidos nuestros juguetes (viendo el tráiler original de Nintendo en enero juraríamos que habrá muchos más pronto) ha llegado la hora de jugar.

Y para ello será imprescindible insertar los Joy-Con en los Toy-Con porque como veremos en la parte de Descubre, sin las funciones de cámara, giroscopio, etc, del mando, Labo no sería posible.

Con el Antenauta podremos hacer carreras de 'coches' teledirigidos, o luchas de robots, o técnicas de espionaje...

Con la Caña mataremos el hobby de la pesca pero sin necesidad de salir de casa ni la posibilida de dañar a ningún animal.

El manillar de la Moto nos sumergirá de lleno en carreras trepidantes cuyo potencial hacia una especie de Mario Kart es más que evidente.

La Casa nos da la posibilidad de volver a disfrutar de los tiempos del tamagotchi alimentando y cuidando a nuestra nueva mascota y disfrutando minijuegos con él (que se activan metiendo algunas piezas de cartón por los huecos de la casa).

Y el Piano, la estrella del kit 1, nos permitirá practicar música jugando con tonos, ritmos, escalas. El piano nos permite escanear melodías completas con los cartones del Toy-Con y un sin fin de posibilidades más.

Toy-Con Kit 2

La acción llega de la mano del Robot, el Toy-Con o Kit 2 que nos lanza a la destrucción de una especie de ciudad pudiendo volar o convertirnos en tanques. La realidad virtual pero en la realidad. Y os aseguro que es realmente divertido.

Labo: Descubre

Puede que hasta esta parte penséis que estos juguetes, cuyo precio oscilará entre los 50 y los 70 euros, estén pensado única y exclusivamente para niños.

Pero para los 'nintenderos' más talluditos entra en juego el Taller Toy-Con, una especie de interfaz de programación con el que descubrimos el gran secreto de Labo: todo funciona a base de sensores, pegatinas reflectantes y nodos de programación.

Con nuestra Nintendo Switch podremos crear acciones y reacciones para crear nuestros propios juegos: una guitarra, un pedal de aceleración, ¡hasta una máquina expendedora!

Al estar hecho de cartón, podrás crear los periféricos que te apetezcan una vez que hayas diseñado tus nodos para que los Joy-Con y la pantalla respondan a las acciones que realices.

Diversión familiar con un cierto toque mágico, una llamada a la originalidad y a la programación para los pequeños y los no tan pequeños y una manera de crear historias sin que estén escritas de antemano en el código de un juego.

Nintendo Labo no tiene por qué gustar a todo el mundo (los amantes de los headshots y de los battle royale quizá no le encuentren un gran atractivo). Pero Nintendo siempre ha tenido un público al que no le ha dado miedo lo diferente (la doble pantalla, los mandos a distancia que se separan...).

En mi opinión, a Nintendo Switch le faltaba un enganche con la familia. Y ese enganche se llama Labo.