5 Momentos inolvidables de Avicii

Esta semana ha fallecido Avicii, uno de los DJs más reconocidos y queridos de los últimos años. A pesar de contar con tan solo 28 años, el sueco nos ha dejado un legado de temazos que harán que su nombre siempre sea recordado en las pistas de baile.

Tim Bergling, nombre real del DJ, consiguió estar en 2012 entre los tres mejores DJs del mundo, pero sus andanzas en la industria musical fueron en 2008, cuando hizo una mezcla de la canción del famoso videojuego Commodore 64. Por aquel entonces, Avicii se presentó a un concurso, Fast Trax, con su tema Manman. Y, por supuesto, ganó. Acababa de nacer una estrella del dance.

Una de las primeras mezclas de Avicii

En LOS40, repasamos cinco momentos inolvidables (canciones incluidas) que nos ha dejado Avicii:

Su tema Levels, el primero de sus éxitos

En 2010, con tan solo 20 años, Avicii ya estaba de gira por toda Europa. Un año más tarde, gracias al éxito de Levels, no había persona en la industria de la música que no supiese su nombre. Y es que la canción se convirtió en todo un éxito. De hecho, ocho años después sigue sonando en las discotecas, consiguiendo el mismo efecto: hacer saltar a todos los asistentes.

Levels se convirtió en su primer éxito

El día en que lo presentó Madonna

Que Madonna, una de las artistas más reconocidas de la historia, te presente es todo un honor. En 2012, la reina del pop lo llamó al escenario del Ultra para interpretar juntos Girl Gona Wild.

Avicii actuó junto a Madonna en 2012

Wake Me Up: la consagración

Wake Me Up se convirtió en uno de los temas más escuchados de 2013. Con este tema Avicii dejaba de ser solo conocido en el mundo del dance y se convertía en una estrella de la música. La canción estuvo en lo más alto de las listas internacionales. ¡Y no nos extraña! Es un temazo.

También ejerció de director

El talento de Avicii iba mucho más allá del estudio. El sueco también se desenvolvía de maravilla detrás de las cámaras. De hecho, ejerció de director en sus videoclips Pure Grinding y For a Better Day.

En 'Pure Grending' ejerció de director

Su última sesión en Ibiza

Tras años arrastrando problemas de salud y teniendo ataques de ansiedad, en 2016 Avicii anunció que se retiraba. ¿Su última sesión? En la sala Ushuia en Ibiza. Ese momento ha pasado a convertirse en historia de la música dance.

Avicii además nos ha dejado grandes frases para el recuerdo. Una de las favoritas de sus fans pertenece a la letra de Wake Me Up: “La vida es un juego hecho para todos, el amor es el premio”.