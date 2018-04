Descubre todas las referencias de Anne-Marie a las canciones pop del 2000 en su nuevo single

Ahora más que nunca se lleva la nostalgia. La artista inglesa Anne-Marie lo sabe bien y ha querido rendir homenaje a todas aquellas canciones que marcaron su adolescencia en 2002, su nuevo tema. Por aquel entonces, tal y como dice en la letra de su nuevo single, solo contaba con once años, ¿y qué escuchaba en aquella época? Pues lo mismo que todos los preadolescentes: princesas pop, boybands y raperos.

De este modo, el estribillo de la canción es un collage con frases de algunos de los temazos de la época. ¿Sabrías localizar las clarísimas referencias que tiene Anne-Marie a tres canciones que lo petaban a finales de los noventa y principios del 2000?

“Oops I got 99 problems singing bye, bye, bye

Hold Up, If you wanna go and take a ride with me

Better hit me, baby, one more time”