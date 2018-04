El homenaje oculto de Ariana Grande a las víctimas de Manchester

THE BEE!!!! THE BEE!!!! I AM ACTUALLY CRYING MY EYES OUT RN 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 @ArianaGrande MANCHESTER TRULY LOVES YOU, THANK YOU FROM THE BOTTOM OF OUR HEARTS 💧🐝💖 #NoTearsLeftToCryOutNOW pic.twitter.com/gWEAwvEybU