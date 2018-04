Charlie Puth - Done For Me [2018]

Charlie Puth viaja a los años ochenta en su nuevo vídeo: Done For Me. ¡Si hasta está grabado en el antiguo formato de 4:3!

En él vemos al cantante estadounidense luciendo todo tipo de prendas que parecen sacadas directamente del set de rodaje de Miami Vice. Pero no es ninguna sorpresa y es que el Puth se inspiró en las canciones de esa década para escribir el tema.

Done For Me fue lanzada el pasado mes de marzo y se trata de la primera colaboración del artista con Kehlani, una de las promesas del R&B.

Tal y como ha declarado Charlie, Done For Me es la última parte de la historia que empezó a contar con Attention y continuó con How Long. Sí, ahora te mueres de ganas de escuchar las tres seguidas.