LOS40 Primavera Pop, en directo

Hoy 4 de mayo a partir de las 20:30 tienes una cita con LOS40 PRIMAVERA POP MADRID, el gran concierto de LOS40 para celebrar (¡por fin!) la primavera y un festival que apuesta por el compromiso, igualdad, implicación social, respeto y la plena inclusión.

Sobre el escenario de LOS40 Primavera Pop 2018 pasarán los cantantes pop del momento, tanto nacionales como internacionales, que interpretarán sus éxitos más recientes

Síguelo en directo en esta misma página de los40.com para no perderte las actuaciones de artistas como Liam Payne, Anitta, Clean Bandit, Juan Magán y Belinda, C.Tangana y Dellafuente, Aitana y Ana Guerra, Melendi, Efecto Pasillo, Ana Mena, Reyko, Ruth Lorenzo, Sweet California, Sofía Reyes, Blas Cantó, Adexe y Nau, Maico, Scott Helman, Álvaro Soler, Taburete y Why don't we.

Estamos preparando un fiestón increíble. Vívelo con nosotros desde cualquier dispositivo a través de los40.com. Además, LOS40 Primavera Pop es la oportunidad perfecta para poder disfrutar de la música antes del verano, ¡te esperamos!

El festival más primaveral de LOS40 celebra este 2018 su decimosegunda edición. Llevamos ya doce años trayéndote la mejor música nacional e internacional. Sobre el escenario han pasado artistas como Lady Gaga, Ed Sheeran, Take That, James Blunt, Dover, Melendi, Jason Derulo, Pablo Alborán, Enrique Iglesias, Estopa, Dani Martín, Kate Ryan o Years&Years entre otros muchos.

LOS40 Primavera Pop es un festival para todos. Este año, solidarios con ASPADIR, asociación por la plena inclusión.