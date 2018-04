Lo de Nicky Jam, Will Smith y su hijo Jaden es para partirse de risa

Está claro que cuando dos artistas con muy buena onda se juntan, de ahí no pueden más que salir buenas ideas. ¿Qué hacen Will Smith y Nicky Jam juntos en un restaurante? No lo sabemos pero verles es suficiente para ponernos a fantasear.

Se ha hablado mucho de la vuelta o no de Will Smith a la música y aunque hace cosas aquí y allá, parece que lo del disco no acaba de llegar. Pero, ¿habrá comenzado la cuenta atrás?

Desde luego, si al actor le diera ahora por sacar un nuevo trabajo nos hace pensar que tiraría hacia lo latino. No hay más que verle últimamente. No deja de cantar en español, aprende salsa con Marc Anthony y queda a comer con Nicky Jam, ¿hacen falta más pistas?

El caso es que ha sonado la música y no han dudado a ponerse a bailar. Will de esa manera que le hace tan especial y que, la camarera del lugar no ha dudado en imitar. Por no hablar de Nicky Jam que no ha podido evitar sumarse al bailecito.

Pero ahí no ha quedado la cosa porque a Will le acompañaba su hijo Jaden Smith que, aunque parece que su música respira por un rollo totalmente diferente, nunca se sabe. Quizás lo que les había reunido es una posible colaboración con el pequeño de la familia.

Familia @willsmith @c.syresmith Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el 22 Abr, 2018 a las 7:05 PDT

El caso es que después de unos bailecitos nostálgicos y los selfis de rigor le ha tocado a Nicky Jam llevarse a la familia a su terreno y les ha puesto a hacer su último challenge con Equis, su tema con Balvin. ¿Has podido verlo y no echarte unas risas?

Está claro que aquí hay muy buen rollo.