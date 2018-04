¿Qué tienen en común Charlie Puth, Ariana Grande o Harry Styles?

Después de algunos meses de retirada de las redes sociales, Ariana Grande ha vuelto por todo lo alto con su nuevo proyecto musical.

Un trabajo del que de momento no conocemos fecha de lanzamiento ni título del mismo pero que por lo que hemos visto hasta ahora viene dispuesto a desafiar las leyes de la gravedad.

Al menos eso parece después del estreno de su vídeo No tears left to cry en el que la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) aparece en posiciones imposibles.

Después de verlo en repetidas ocasiones tal vez necesites una pastilla para el mareo o te preguntes cómo consigue evitar que la ley de Newton se cumpla.

Ni Spider-Man es capaz de moverse con semejante soltura por las paredes de los edificios sin dejar el ineludible rastro de sus telarañas.

Algo sólo a la altura de estrellas mundiales de la música como Ariana Grande y que al resto de los mortales se nos escapa.

Pero no es la primera artista ni será la última en demostrar que domina la ingravidez. A Harry Styles también se le da muy bien volar por los aires.

¿Para qué iba el componente de One Direction a comprarse un dron cuando él mismo puede surcar los cielos cada vez que suena Sign of the times?

Claro que después de ver el vídeo nos surge la duda de si en los radares Harry es tratado como un OVNI (objeto volante no identificado).

Debe ser cosa del estilo y de la música porque Charlie Puth también vino a demostrar hace unos meses que volar o subirse por las paredes está controlado en esta industria...