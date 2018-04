Fenomenales Anne-Marie, Marshmello y Shawn Mendes esta semana en la lista

¡Qué mañana de emociones la del pasado sábado! Fueron cuatro horas muy intensas que culminaron con la llegada al número uno —por segunda semana no consecutiva— de Lo malo, el gran éxito de Aitana y Ana Guerra. Por el camino también vivimos momentos muy especiales protagonizados por otros artistas.

Uno de los movimientos destacados se produjo a cargo de Anne-Marie y Marshmello. La colaboración entre la cantante británica y el DJ estadounidense de la chuche en la cabeza, Friends, dio un salto de ocho posiciones hasta quedarse en el #26, convirtiéndose así en la subida más fuerte de la semana. Está claro que son dos artistas a los que se les da muy bien colaborar con otros, y cuando se han juntado han dado la campanada con un temazo que ensalza algo tan maravilloso como la amistad. Marshmello, además, hace doblete porque su tema Wolves junto a Selena Gomez también está entre las 40 mejores (en el #2).

En cuanto a las novedades en lista, Shawn Mendes logró la entrada más fuerte con In my blood, el adelanto de su nuevo disco, un tema con una letra personalísima que ha calado muy hondo entre sus fans, la Mendes Army. Se situó directamente en el #31 del chart. Los chicos de Why Don't We se estrenaron en LOS40 con Trust fund baby, que entró al #36.

Pero hubo más nombres importantes, de los que te habla Tony Aguilar en el vídeo que encabeza estas líneas. ¡No dejes de echarle un vistazo!