Las ex novias de Avicii se despiden de él en redes

Poco se supo de la vida privada de Avicii después de que en 2016 decidiera parar y tomarse un descanso. Aunque el misterio sigue rodeando su muerte son muchos los que piensan que podría haber sido consecuencia de la mala salud que venía arrastrando desde hace unos años. Sufrió pancreatitis aguda que se complicó por el abuso del alcohol. Aun así, no hay nada claro salvo que el DJ conoció el lado más oscuro del éxito . Asimilar ,siendo un veinteañero, que tu vida es un no parar de un lado a otro del mundo rodeado de lujos y tentaciones, no debe ser fácil.

El caso es que el pasado 20 de abril toda esa gente que le llevó a lo más alto quedó consternada al enterarse de la noticia de su fallecimiento.

Su familia ha querido pronunciarse tras ver el cariño que le han demostrado al músico. “Les estamos muy agradecidos a todos aquellos que amaban la música de Tim y tienen recuerdos preciosos de sus canciones. Gracias por todas las iniciativas llevadas a cabo para honrar a Tim, como las reuniones públicas, campanas de iglesias tocando su música, homenajes en Coachella y momentos de silencio alrededor del mundo”, recogía Variety.

No han sido los únicos que han querido compartir unas palabras. También lo han hecho sus ex novias.

Entre 2011 y 2013 estuvo saliendo con Emily Goldberg que ha querido compartir una pequeña conversación por chat que mantuvo con su chico. “'Vamos cariño, no te rindas con lo nuestro. Elígeme y te mostraré amor'. Ésas son las letras de una canción que Tim Escribió para mí. Ojalá pudiera haber estado a su altura”, aseguraba en redes.

“Durante los dos años que estuvimos juntos, él fue mi confidente más cercano y mi mejor amigo. Ahora no puedo mirar a 'Bear' sabiendo que nunca volveré a ver su cara. Todavía estoy organizando mis pensamientos. Gracias a todos por vuestras bonitas palabras y vuestros textos. Despiértame cuando se haya acabado porque no quiero que sea real”, aseguraba.

No ha sido la única. Tras romper con Emily empezó a salir con Racquel Natasha Bettencourt que, también aseguraba en redes que: “Mi corazón está roto”. Estuvieron juntos hasta diciembre de 2014.

“Tim, se siente como si fuera ayer cuándo éramos inseparables. Hablábamos y reíamos hasta el amanecer. Fuimos nosotros contra el mundo. Son recuerdos para toda la vida a través de todos nuestros altibajos. No quería nada más que asegurarme de que estuvieras saludable y feliz y estar a tu lado en cada paso del camino. Darte vida, algo que esperar, pero el universo tenía planes diferentes para nosotros”, comienza diciendo en un largo y emotivo mensaje.

“Sé lo duro que luchaste. Lo intenté todo lo que pude. Gracias por mostrarme y enseñarme cómo siente el amor de verdad”, continúa, “el vínculo y la conexión que compartimos fueron tan puros y reales que no creo que realmente se haya roto. Siempre ha estado y siempre estará en mi corazón. Fue demasiado pronto para ti, tan talentoso y tan especial. Fuiste la parte más importante de mi vida y jugaste un papel más importante y siempre atesoraré esos momentos. Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Me reconforta saber que la música de Tim tocó las vidas de miles de millones y que espíritu y memoria vivirán en todos nuestros corazones para siempre. Mis condolencias a su increíble familia en este momento difícil, mi corazón está con ellos. Gracias a todos mis familiares y amigos por los amables mensajes y el paoyo. Descansa en paz hermoso ángel. Nunca te olvidaré”.