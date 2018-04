Las cinco pruebas para saber si tu relación será un éxito

Empezar una relación es muy bonito. Te falta tiempo para estar con esa persona, cuentas los días que te quedan para verle, las horas, los minutos incluso... No le ves defectos, todo es maravilloso. Un sueño.

Sí.. Pero también es verdad que el primer año es una montaña de rusa de sentimientos... ¿Me quiere, no me quiere, está igual de pillado que yo, pasa de mí...? La relación aún no está consolidada y siempre hay dudas de lo que siente el otro. Eso sí, una vez pase un añito, lo más probable es que la relación sea duradera.

El primer año es clave porque todo es novedad. De hecho, en ese primer año pasarán una serie de cosas que marcarán tu relación. Podemos resumir esos momentos en cinco. Si superáis los cinco, pídele matrimonio porque están empezando a sonar campanas de boda. Sino... Nada, deja de perder el tiempo y despídete.

Venga, atiende, estos son los cinco momentos clave:

1- La primera noche y el primer amanecer en pareja: sí, la noche puede ser maravillosa, especial, fantástica. Pero claro, levántate al día siguiente con el otro... Puede pasar que tenga mal despertar, que huela raro o que, de repente, ya no le veas tan guapo...

2- El primer viaje juntos: un momento decisivo. Aquí pueden pasar dos cosas: que te lo pases genial y se te haga corto o que, de repente, te parezca que es un aburrido y estés deseando volverte a casa. No hay termino medio, no.

3- Presentarle a tu círculo: clave, muy clave. Si le cae mal a tus amigos... ¡Despídete!

4- Conocer su historial amoroso: cuanto antes lo asimiles mejor: ha habido otras personas en su vida. Es probable además que esas personas sigan aún algo presentes así que pregúntale cuánto antes que si la decepción llega pronto, eso que ganas.

5- La primera flatulencia en pareja: ya está. Si superáis esto, si aún te gusta cuando se le ha escapado un gas delante de ti, en ese momento puedes estar seguro: estás muy pillado.