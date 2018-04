Todos queremos una hermana como la de Gigi Hadid

Gigi Hadid ha celebrado 23 años y lo ha hecho con una fiesta en Nueva York por la que se han pasado familia y amigas. “Feliz cumpleaños, te amo y estoy muy orgulloso de la persona que eres”, le escribía su hermano Anwar Hadid que acudía al local acompañado por su novia, Nicola Peltz.

Al final se convirtió en una especie de reunión de modelos porque por allí se dejaron ver Hailey Baldwin, Olivia Culpo, Lily Aldridge, Joan Smalls o Martha Hunt. Compañeras de trabajo en las pasarelas que se han convertido en su gran grupo de amigas.

Pero, sin duda, la persona que estuvo a su lado en todo momento fue su hermana Bella Hadid. “Hace 23 años el mundo bendecido con un angelito”, comenzaba su larga felicitación en redes, “mejores amigas de habitación”.

“Has estado esperando este día por toda tu vida…¡¡¡23!!! Dorado, como tú”, seguía. Y claro, ahora entendemos el color que escogió Gigi para ir a su fiesta, el Golden. Se puso un mini vestido de Versace con forma de corsé y con paillettes, muy estilo años 90.

Bella, por su parte, acudía con un vestido midi con animal print, de Dior, que conjuntaba con su hermana.

Gigi Hadid celebra su cumpleaños desprendiendo estilo (y rompiendo corazones) pic.twitter.com/lNtYP233W9 — Anne Ying Sola (@zyvubigylun) 24 de abril de 2018

“Al menos una vez al día pienso y me pregunto cómo tuve la suerte de tener una hermana. Tener a alguien que me enseñe a crecer, amarme, estar juntas en cada paso del camino. Te miro y simplemente no te sonrío porque sé que no podría hacer esto sin ti. ¡Nada sería igual! Eres mi manta de confort, mi ídolo, mi confidente”, añadía dejando claro que todos queremos una hermana como Bella.

Está claro que esa complicidad que destilan cada vez que las vemos juntas trabajando o en algún evento, es real. “El mejor regalo que Yolanda Hadid y Mohamed Hadid nunca me han dado… Tú también cheeto Anwar Hadid”, seguía escribiendo. Está claro que la familia está muy unida y que es un pilar importante en las vidas de estas hermanas.

“Estoy muy orgullosa de la mujer que eres, las ideas que tienes, la fuerzas que has construido y el amor que irradias. Gracias por ser tú. Cuando eres realmente tú, nadie puede detenerte. Te amo más de lo que nunca sabrás. No hay nadie con quien prefiera pasar esta vida”. ¿Quién no querría tener una hermana así?

Con semejante compañía, ¿habrá echado en falta a Zayn en su fiesta? Está claro que con la ruptura tan reciente, Gigi todavía debe echarle de menos. Desde luego, ya han comenzado a difundirse rumores sobre una posible reconciliación aunque puede que no haya sido más que un acercamiento como regalo de cumpleaños.