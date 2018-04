Selena Gomez se rapa la cabeza

Selena Gomez nos tiene acostumbrados a sus constantes cambios de imagen. La hemos visto con melena larga, corte bob, rubia, castaña... pero, que yo recuerde, hasta ahora no la habíamos visto con parte de la cabeza rapada.

Y sí, se ha atrevido aunque sin llegar a ser extravagante y radical. “Siempre se necesita un cambio sutil”, escribía en Instagram mientras mostraba cómo le queda el triángulo rapado que se ha dejado en la nuca. Para que se viera bien decidió ponerse una trenza y despejar la zona.

Y que conste que no ha esperado a llegar a casa para lanzarse. Lo ha hecho en Alemania a donde ha ido para festejar su colaboración con Puma. Hasta allí también se han desplazado sus dos 'hairstylist', Marissa Marino y Tim Dueñas.

“Mi chica Selena Gomez de vuelta otra vez... ¡le encanta mantenerme alerta!”, escribía en redes Marino que, además compartía un divertido vídeo con el resultado.

Fue ella la que llamó a su amigo estilista para convertirle en su cómplice de este cambio. “Cuando tu amiga te llama para hacerle a Selena Gomez un corte...”, escribía Dueñas, “gracias por permitirme unirme a la diversión”.

Sería divertido poder ver el momento cuando la cantante les dice lo que quiere hacer. Tiene que ser impactante porque cualquier cambio en ella, por sutil que sea, va a ser analizado con lupa. Aunque, vistos los comentarios, parece que la mayoría está encantada con este rapado que sólo veremos cuando se recoja el pelo.

Parece que Selena se encuentra más relajada. No hay más que ver los vídeos que comparte en redes en los que podemos verla comer mientras ve la televisión. “Ayer Amy Schumer me envió su nueva película, ¡Qué guapa soy!, y es importante verla”, escribía, “animo a todas mis 'ladys' a ir con sus chicas y verla. Solíamos decir 'no puedo esperar a ser mayor' y ahora somos una generación que quiere mirar como un adulto sin entender la responsabilidad o sin saber quiénes somos realmente”.