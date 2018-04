Este es el bañador que Aitana no te recomienda para este verano

Aitana lleva varios días en Los Ángeles trabajando en su primer proyecto musical. Mientras en España sigue cosechando éxito con Lo Malo –esta semana repite número 1 en la lista de LOS40-, al otro lado del Atlántico la triunfita está grabando con Cali y El Dandee.

Es la primera vez que Aitana va a Los Ángeles y en sus ratos libres, aprovechando el buen tiempo californiano, va a la playa a tomar el sol. ¿Quién no lo haría? Eso sí, el bañador escogido por la artista de Arde no fue el más idóneo para broncearse.

“Hoy he ido a la playa. He de deciros que siempre había visto estos bañadores por fotos y decía anda mira que chulos. Pues no porque dejan una marca de sol rara y ahora tengo rayas. Me he echado crema, pero ahora tengo mi barriguita con rayas”, escribía la segunda finalista de OT junto a la publicación haciendo gala, otra vez, de su naturalidad.

En la foto vemos a Aitana en la playa de Newport, luciendo un bañador de una sola pieza con estampado de flores. Las rayas a las que se refiere son los huecos graduales que van desde el vientre hasta el torax.

Estos bañadores quedan muy bien, el problema, tal y como ha sufrido Aitana en sus carnes, es que no son los más indicados para tomar el sol. Quizá la artista podrá lucirlo sin problema una vez que ya esté bronceada.